León XIV inicia su viaje a España con un llamado a la reconciliación y al multilateralismo

El papa León XIV comenzó su visita a España con un discurso en el Palacio Real, instando a la reconciliación y a abandonar las narrativas polarizantes. Destacó el compromiso de España con el derecho internacional y la paz.

El papa León XIV inició este sábado su esperado viaje a España con un primer discurso de fuerte carga política pronunciado en el Palacio Real ante todas las autoridades del Estado.

En su intervención, el pontífice hizo un llamamiento al compromiso activo con el derecho internacional, el multilateralismo y la paz, destacando el papel de España en la comunidad global. Asimismo, en el plano nacional, instó a la reconciliación y pidió abandonar las 'narrativas polarizantes' que, según manifestó, están dividiendo a la sociedad española en un momento de intensa polarización política.

León XIV, que realiza su cuarto viaje internacional desde su elección como papa, eligió el lema 'Alzad la mirada' para esta visita, que ha llenado de ilusión las calles de Madrid y ha sido recibida con repique de campanas en las iglesias de la capital. La primera etapa de esta gira maratoniana lo llevará también a Barcelona y las islas Canarias, hasta el próximo viernes 12 de junio, en un despliegue organizativo sin precedentes.

A su llegada al aeropuerto, fue recibido por los reyes Felipe VI y Letizia, así como por las princesas Leonor y la infanta Sofía, quienes participaron en la ceremonia de bienvenida en el Salón del Trono. En su discurso, el papa se dirigió a las numerosas autoridades políticas, económicas, eclesiásticas y judiciales congregadas, subrayando su deseo de 'confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta nación'.

León XIV, buen conocedor de España por haberla visitado medio centenar de veces, advirtió que 'la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir; la dignidad humana no deja de ser violada'. Por ello, llamó a fomentar la cultura, la interioridad, una educación libre y de calidad, y la trascendencia.

El papa agradeció a España su compromiso activo con la paz y recordó que 'la historia de España no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad'. Finalizó su intervención instando a 'huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos', y reiteró su agradecimiento a España por 'su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo'.

Previamente, el rey Felipe VI tomó la palabra para poner en valor el trabajo de la comunidad católica en España y abordó el espinoso asunto de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, señalando que 'ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial'. El monarca destacó que la 'claridad y la firmeza' del papa son esenciales para las víctimas y la sociedad.

León XIV, a su llegada a España, ya había comentado este tema con los periodistas en el avión papal, afirmando que 'personalmente siempre he trabajado para instituir comisiones, para hacer normas y lo seguiré haciendo, también toda la Iglesia, porque es una llaga todavía abierta'. Durante su visita, el pontífice tiene previsto recibir a víctimas de abusos, aunque sin precisar el día ni los convocados.

Tras la ceremonia en el Palacio Real, León XIV realizó su primer recorrido en papamóvil por las calles de Madrid, desde el Palacio hasta la nunciatura, escoltado por el repique de campanas de la catedral de La Almudena. El papa, que se mostró afable y habló en un perfecto español, continuará la jornada con una visita a un centro de Cáritas para personas sin hogar y una multitudinaria vigilia con jóvenes.

La visita papal representa un hito en la vida política y religiosa de España, en un contexto de polarización que el propio pontífice ha querido abordar directamente





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