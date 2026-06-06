León XIV inicia visita apostólica a España: llamado a la paz, diálogos sobre migración y reparación de abusos

El papa León XIV, recibido por el rey Felipe VI y la reina Letizia, abre su primera visita a España con un discurso contra la polarización, aborda la crisis migratoria, anuncia encuentros con víctimas de abusos sexuales y agenda actos multitudinarios en Madrid, Barcelona y Canarias.

El pontífice León XIV arribó a Madrid para iniciar su primera visita apostólica a España , un itinerario marcado por la dimensión institucional y pastoral que ha dedicado a abordar los retos de la cohesión social, la migración y los abusos sexuales dentro de la Iglesia.

Recibido en el solemne marco del Palacio Real por el rey Felipe VI y la reina Letizia, el papa, de origen estadounidense y peruano, abrió su discurso con una llamada a superar las "narrativas divisivas y polarizantes" y a abandonar las "simplificaciones estériles" que entorpecen el diálogo. Subrayó la urgencia de buscar la concordia en un contexto migratorio que, según él, exige respuestas humanitarias y solidarias.

En sus palabras, España se destaca por su "compromiso activo con la paz" y por la "fidelidad al derecho internacional", una postura que ha generado tensiones tanto con la administración estadounidense bajo Donald Trump como con el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu por los conflictos en Oriente Próximo. Además, el pontífice recordó que el mensaje de paz suele ser percibido como ingenuo por algunos y como provocador por otros, una dualidad que él aceptó con serenidad frente a la aplaudida audiencia, que incluyó incluso a Santiago Abascal, líder de Vox, habitualmente crítico de la política migratoria eclesiástica.

Durante el vuelo a la capital, León XIV abordó una de las cuestiones más delicadas de su agenda: los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. Anunció que se reunirá con las víctimas y sus representantes, a fin de ofrecer una escucha atenta y buscar vías de reparación.

En respuesta, el rey Felipe VI elogió la "claridad y firmeza" del papa al tratar este escándalo, mientras que el Defensor del Pueblo español recordó un informe de 2023 que estima que más de 200.000 menores podrían haber sufrido agresiones por parte de religiosos desde 1940. En marzo, el Gobierno de Pedro Sánchez y la Conferencia Episcopal firmaron un acuerdo para indemnizar a las víctimas, poniendo fin a años de opacidad.

Tras la recepción en el Palacio, el pontífice visitará un centro social madrileño y concluirá la jornada con una vigilia de oración cerca del estadio Santiago Bernabéu, donde se espera la asistencia de unos 400.000 fieles, pese a la notable disminución de la práctica religiosa en el país. El programa de León XIV se extiende a lo largo de varios días y ciudades.

El domingo se prevé una misa masiva en la Plaza de Cibeles que reunirá a un millón de personas. En una entrevista a bordo del avión, el papa expresón su satisfacción por el creciente interés de los jóvenes en la fe, bromeando sobre la competencia entre su presencia y la del cantante Bad Bunny, quien actúa en la capital.

El lunes, el pontífice se convertirá en el primer papa en asistir al Parlamento español, pronunciando un discurso ante ambas cámaras legislativas. El día siguiente se trasladará a Barcelona, donde culminará su visita con una celebración eucarística en la Sagrada Familia, ya transformada en la iglesia más alta del mundo.

Posteriormente, volará a las Islas Canarias, puerta de entrada de migrantes africanos, para reunirse con Pedro Sánchez, con migrantes y para rendir homenaje floral a los miles que perdieron la vida en la travesía. La medida de regularización impulsada por el gobierno español, que busca legalizar a medio millón de inmigrantes, ha generado críticas del Partido Popular y Vox. La seguridad del viaje está garantizada por unos 15.000 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Esta visita marca el primer viaje de un papa a un país de la UE fuera de Italia y el primero a España desde la visita de Benedicto XVI en 2011





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