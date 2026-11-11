León XIV llega a Lima para visita histórica a su antigua diócesis en Perú

El Papa León XIV inicia su gira en Perú, donde visitará la diócesis donde fue obispo. Conoce los detalles de su agenda en Lima y Chiclayo tras su recuperación médica.

El Papa León XIV aterrizó el jueves en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Callao, iniciando la tercera y última etapa de su gira por América Latina. La visita, que comienza el 6 de noviembre y se extiende hasta el lunes 16, marca el regreso del pontífice a Perú, su país adoptivo donde residíó durante más de veinte años. Este viaje representa un momento crucial de conexión espiritual y diplomática para la Santa Sede y la nación andina.

Recepción oficial en Lima

La mandataria peruana Keiko Fujimori recibió personalmente al Santo Padre al llegar a la capital. Durante la ceremonia protocolaria, León XIV fue obsequiado con un ramo de flores por una pareja de niños y saludó a los miembros del coro infantil de Sinfonía por el Perú. Posteriormente, el Papa saludó brevemente a menores huérfanos que residen en albergues estatales antes de continuar con los saludos oficiales a los obispos del país.

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Vínculos pastorales históricos

León XIV tiene una profunda conexión histórica con Perú, donde ejerció como obispo en la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023. Durante esos ocho años, su labor pastoral dejó una huella indeleble en la comunidad local. La visita permite al pontífice recorrer los lugares que conoció en su etapa misionera, reafirmando su vínculo espiritual con la región que ayudó a moldear antes de ser convocado al Vaticano.

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Agenda en Palacio de Gobierno

Tras la recepción en el aeropuerto, León XIV se dirigió al centro histórico de Lima en un cortejo que cruzó calles del casco antiguo hasta la Plaza Mayor. En el Palacio de Gobierno, mantuvo una breve audiencia con Keiko Fujimori y su gabinete ministerial. Esta reunión sienta las bases para las siguientes interacciones con las autoridades estatales y el cuerpo diplomático acreditado en Perú.

Primer discurso y cierre de gira

El siguiente punto de la agenda es el Gran Teatro Nacional de Lima, donde León XIV pronunciará su primer discurso oficial en el país andino. Este acto culminará la fase inicial de su estancia, antes de continuar con las visitas a sus antiguas parroquias. La salud del pontífice, operado recientemente en Roma por un cáncer de pulmón, ha sido un tema de atención global, pero su presencia en el terreno confirma su recuperación y compromiso.