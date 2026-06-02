León XIV nombra a mexicana Montserrat Alvarado como prefecta de Comunicación del Vaticano

El papa León XIV nombró a Montserrat Alvarado, mexicana y laica, como prefecta del dicasterio de Comunicación, siendo la primera mujer en dirigir en solitario un ministerio vaticano. Sustituye a Paolo Ruffini y asume un rol clave en la comunicación eclesial.

El papa León XIV ha designado a la mexicana Montserrat Alvarado , hasta ahora presidenta y directora de operaciones de EWTN News, como nueva prefecta del dicasterio de Comunicación .

Este nombramiento, anunciado este martes por la oficina de prensa de la Santa Sede, marca un hito histórico: Alvarado se convierte en la primera mujer y laica en dirigir en solitario uno de los ministerios vaticanos. Sustituye al italiano Paolo Ruffini, y su liderazgo exclusivo contrasta con otros nombramientos recientes, como el de la religiosa Simona Brambilla, quien compartirá la prefectura del dicasterio para la Vida Consagrada con el cardenal español Ángel Fernández Artime como proprefecto.

La decisión refleja la apertura del papa León XIV hacia una mayor participación femenina en la Curia Romana, aunque solo tres mujeres ocupan actualmente puestos de alta responsabilidad en la estructura eclesiástica. Alvarado, quien trabajaba en EWTN News desde 2023, supervisaba las plataformas globales de medios de comunicación de la cadena, que producen contenido en siete idiomas: inglés, español, alemán, francés, portugués, árabe e italiano.

Su carrera incluye un máster en la George Washington University y una licenciatura en Ciencias Políticas de la Florida International University. Comenzó su trayectoria profesional en el Becket Fund, organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de la libertad religiosa ante la Corte Suprema de Estados Unidos, donde su equipo logró doce victorias en representación de comunidades como las Hermanitas de los Pobres y presos musulmanes condenados a muerte.

También fue la presentadora fundadora del programa 'EWTN News in Depth', un debate semanal sobre la actualidad eclesial, política y cultural desde una perspectiva católica. Además, ha participado en iniciativas vaticanas sobre nueva evangelización, defendiendo la libertad de expresión, el papel de la mujer y la inclusión de comunidades marginadas. El Wall Street Journal describió a Alvarado como 'una defensora de todas las religiones, en la primera línea de las guerras culturales de Estados Unidos'.

Su nombramiento ha sido bien recibido por sectores que buscan una mayor diversidad en el Vaticano, aunque también genera expectativas sobre su enfoque en un dicasterio clave para la comunicación de la Iglesia. Alvarado, que además del inglés y español, habla francés con fluidez y es vocalista de jazz y música clásica, asume el cargo en un momento de transformación mediática global.

Su experiencia en medios y su perfil laico podrían influir en la estrategia comunicativa del Vaticano, que busca adaptarse a los nuevos desafíos digitales y de credibilidad. Este nombramiento también subraya la importancia de la comunicación interreligiosa y la defensa de la libertad religiosa en un mundo polarizado. La prefecta deberá coordinar los medios vaticanos, incluido el periódico L'Osservatore Romano, la Radio Vaticana y la plataforma Vatican News, así como las redes sociales y producciones audiovisuales.

Su liderazgo será observado de cerca por la comunidad católica y los medios internacionales, especialmente en un contexto donde la Iglesia busca modernizar su mensaje y llegar a nuevas audiencias. Con este paso, el Vaticano no solo reconoce el talento de una profesional laica, sino que también envía una señal sobre la importancia de la comunicación en la misión evangelizadora.

Alvarado, con su trayectoria en defensa de la libertad religiosa y su capacidad de diálogo intercultural, promete aportar una visión fresca a un dicasterio que enfrenta el reto de comunicar la fe en un siglo marcado por la inmediatez y la diversidad de opiniones. Su nombramiento, además, inspira a otras mujeres laicas a participar activamente en la vida eclesial, demostrando que los cargos de responsabilidad no están reservados exclusivamente al clero.

La comunidad católica espera con interés los primeros pasos de esta nueva prefecta, quien deberá equilibrar la tradición con la innovación en un ámbito tan sensible como la comunicación institucional





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