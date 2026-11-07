León XIV pide jornadas de oración y ayuno por las vocaciones desde Montevideo

El papa León XIV pidió en Montevideo a los obispos del mundo convocar jornadas de oración y ayuno para aumentar las vocaciones sacerdotales y religiosas en sus diócesis.

El papa León XIV pidió este viernes en Montevideo, Uruguay, que los obispos de todo el mundo convoquen jornadas de oración y ayuno para que aumenten las vocaciones. El pedido lo formuló durante su encuentro con el clero en la catedral metropolitana de la capital uruguaya.

La visita marcó la primera jornada del papa León XIV en el país, dentro de una gira por Latinoamérica que también lo llevará a Argentina y Perú. Antes del encuentro con los sacerdotes, el Pontífice recorrió las estrechas calles de la ciudad vieja de Montevideo, donde miles de personas lo aclamaron con entusiasmo a su paso.

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Jornadas de oración y ayuno por las vocaciones

El papa León XIV pidió a los obispos de todo el mundo promover en sus diócesis jornadas de oración y ayuno por el aumento de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. La invitación fue formulada desde la catedral metropolitana de Montevideo.

Durante su recorrido por la ciudad vieja, el Pontífice se detuvo para recibir las llaves de Montevideo. Esa parada formó parte de una jornada marcada por el contacto directo con la población que salió a las calles a recibirlo.

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El papa León XIV recordó que en 2024 el seminario interdiocesano no recibió nuevos candidatos. Según sus palabras, muchos fieles comenzaron a reunirse en jornadas de oración y ayuno para pedir al Dueño que envíe trabajadores a su mies.

El Pontífice también agradeció que varios jóvenes hayan comenzado su camino en el seminario y en la vida consagrada, y que estén sentados en medio de la comunidad. Afirmó que siguen naciendo respuestas generosas al amor de Cristo.

Uruguay, el país con menos católicos de América Latina

Uruguay tiene el menor número de católicos de América Latina y es un país altamente secularizado, según describió el papa León XIV durante su visita. Esa realidad sirvió de marco para su mensaje al clero local.

La Constitución de 1918 estableció la separación de la Iglesia y el Estado en el país. Actualmente, el 36 % de sus habitantes se define como católico, mientras que el 29 % se considera agnóstico o ateo.

En su discurso, el papa León XIV reconoció el testimonio de la Iglesia en una tierra donde muchos contemporáneos apenas conocen a Jesucristo y tantos jóvenes han crecido lejos de la vida eclesial. Señaló que ese testimonio tiene una fuerza particular.

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El Pontífice expresó que el amor de Cristo llegó a muchas personas por medio de los sacerdotes presentes en la catedral. Afirmó que sus ojos han visto crecer a generaciones enteras y que sus oídos han acogido confidencias difíciles de pronunciar.

Impacto en los seminarios y próximos pasos de la gira

El llamado del papa León XIV tiene consecuencias concretas para las parroquias, las familias y las comunidades religiosas, a quienes pidió unirse en esa súplica. Según su mensaje, el ejemplo de Uruguay debería animar a otros países a pedir con la misma confianza.

Para el seminario interdiocesano, la falta de nuevos candidatos registrada en 2024 es el punto central de la preocupación expresada por el Pontífice. Al mismo tiempo, su discurso destacó que varios jóvenes ya iniciaron su formación en el seminario y en la vida consagrada.

El papa León XIV deseó que la práctica de la oración y el ayuno se extienda a otras diócesis del mundo, con el objetivo de que cada comunidad pida por nuevas vocaciones. La súplica quedó planteada como una tarea compartida entre obispos, sacerdotes, religiosos y fieles.

La gira continuará después de Uruguay con destino a Argentina y Perú, según la información del encuentro en Montevideo. Esas etapas completarán el recorrido latinoamericano del papa León XIV en su primer viaje de este tipo.