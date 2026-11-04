León XIV recibe a Bob Dylan en el Vaticano durante su gira italiana

El Papa León XIV y el músico Bob Dylan intercambiaron regalos en una audiencia privada en el Vaticano, un encuentro vinculado a la gira italiana del artista y la paz nuclear.

El Papa León XIV sostuvo este miércoles 4 de noviembre un encuentro privado con el músico estadounidense Bob Dylan dentro de los recintos del Vaticano. Este acto reunió al líder de la Iglesia católica con una de las figuras más destacadas de la cultura contemporánea, reconocido mundialmente por su labor poética y por haber sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2016. La cita oficial se caracterizó por un detallado intercambio de obsequios entre ambas partes, marcando un momento simbólico en las relaciones institucionales con el arte y la música.

Detalles del Encuentro y Canje de Regalos

Durante la audiencia, el Pontífice le obsequió un rosario al cantautor, mientras que Dylan hizo entrega al líder religioso de una copia de su libro autobiográfico Chronicles: Volume One, obra publicada originalmente en 2004. El músico, quien cuenta con 85 años de edad, asistió a la cita vestimenta informal, luciendo una sudadera negra y una capucha, una apariencia que contrastó con la formalidad del entorno vaticano. Esta interacción directa refleja el interés del Vaticano por mantener canales de diálogo con figuras culturales de alto perfil global.

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Gira Rough and Rowdy Ways y Contexto en Roma

La presencia de Bob Dylan en Roma responde a su participación en el Palazzo dello Sport, donde ofreció un concierto programado para el jueves 5 de noviembre. Este evento forma parte integral de su gira musical titulada Rough and Rowdy Ways Tour, la cual también incluye presentaciones en otras ciudades italianas importantes como Milán y Bolonia. La visita del artista no es casual, sino que está enmarcada en una serie de actos públicos que han captado la atención mediática en Italia durante estas fechas recientes.

Referencias Previamente Citadas por el Papa

Este encuentro tiene un precedente intelectual significativo en el que el propio León XIV hizo mención pública al trabajo de Dylan. En julio de este año, el Vaticano difundió un texto del Pontífice que citaba una composición del músico para cuestionar la carrera armamentística y advertir sobre los peligros inherentes a las armas nucleares. En dicha obra, publicada por la Librería Editorial Vaticana bajo el título Desarmada y desarmante. La paz es un don, se recopilan las intervenciones de León XIV sobre la temática de la paz desde su elección como pontífice el 8 de mayo de 2025.

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Declaraciones sobre Armas Nucleares y Poesía

El texto papal incluía una referencia explícita a la canción Go Away You Bomb de 1963. El Papa escribió que, dirigiéndose en sentido figurado a la bomba atómica, Dylan afirmaba en uno de sus poemas: 'Te odio porque te ha creado el hombre, y el hombre te posee y te maneja'. Esta cita subraya la posición ética y espiritual que el Vaticano ha adoptado frente al conflicto bélico y la tecnología destructiva, utilizando la lírica del artista como vehículo para sus mensajes de desarme.

Antecedentes Históricos con Juan Pablo II

La audiencia con León XIV no representa la primera vez que Bob Dylan establece un vínculo significativo con la jerarquía católica. En septiembre de 1997, el músico participó en el Congreso Eucarístico Nacional de Bolonia, Italia, ante el pontífice Juan Pablo II y una multitud estimada en aproximadamente 300.000 jóvenes. En aquel evento, Dylan interpretó temas como Knockin' on Heaven's Door, mientras que Juan Pablo II hizo referencia en su discurso a Blowin' in the Wind.

Diálogo Espiritual y el Mensaje del Viento

En aquella ocasión histórica, el entonces pontífice retomó la pregunta central de la canción: '¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre para poder reconocerse hombre?'. Mientras Dylan respondía en su letra que 'la respuesta, mi amigo, está soplando en el viento', Juan Pablo II ofreció una interpretación teológica distinta. Expresó que el camino humano es Cristo, identificándolo como 'el camino de la verdad' y 'el camino de la vida', reinterpremando la metáfora del viento no como un torbellino de la nada, sino como el soplo y voz del Espíritu Santo.