León XIV recibe golpe con denario en Perú al final de su gira

El Papa León XIV fue alcanzado por un objeto durante su última misa en Lima. El incidente ocurrió durante su recorrido en el papamóvil en la Base Aérea de Las Palmas frente a una multitud de fieles.

El Papa León XIV sufrió un incidente durante su último recorrido oficial en el papamóvil en Perú cuando un objeto, identificado como un denario, lo golpeó en la cara. Este suceso ocurrió el lunes en la Base Aérea de Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Surco, mientras el pontífice se dirigía al altar para celebrar la eucaristía que marcaba el final de su gira apostólica por Latinoamérica.

Detalles del incidente en la misa

Las cámaras captaron el momento preciso en que el sumo pontífice se llevó la mano a su rostro, tocándose el ojo con un gesto de dolor tras recibir el impacto. A pesar de que el vehículo continuó en marcha, el incidente no detuvo la celebración ni alteró el transcurso normal del evento, que reunió a una multitudinaria asistencia de fieles.

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Presencia masiva y contexto de salud

La celebración congregó aproximadamente a 1,5 millones de personas, lo que evidencia el gran impacto de la visita del pontífice en la región. Este viaje apostólico llega apenas tres semanas después de que León XIV se sometiera a una cirugía en Roma para tratar un cáncer de pulmón, demostrando su compromiso físico con la audiencia durante el recorrido.

Posición del Papa y gratitud a los fieles

Durante su homilía, León XIV reafirmó su conexión profunda con la nación peruana al declarar que el pueblo de Perú también es suyo. Expresó su inmensa gratitud al Señor por los dones recibidos y agradeció directamente a la población local por la acogida, cerrando así una gira que también incluyó visitas previas a Uruguay y Argentina.

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El regreso de Robert Prevost al país

La visita también significó el retorno del Papa, de nombre secular Robert Prevost, a su país adoptivo, donde adquirió la nacionalidad peruana. Prevost vivió en Perú por más de 20 años desde que llegó como misionero en 1982, y fue convocado por el papa Francisco para ir al Vaticano en 2023 tras cumplir ocho años como obispo de Chiclayo.

Temas centrales de la visita

Además del incidente menor, la misión del pontífice abordó temas críticos como la explotación de la Amazonía y la protección de líderes indígenas. León XIV también alertó sobre el riesgo de que la tecnología se convierta en un privilegio exclusivo para millonarios, resaltando la justicia social como eje central de su mensaje final en la región.