León XIV viaja a Sudamérica: Urugua

El Papa León XIV inicia su gira de 12 días por Sudamérica visitando Uruguay, Argentina y Perú, tras recuperarse de una cirugía pulmonar.

El Papa León XIV emprendió este viernes 6 de noviembre una gira de 12 días por Sudamérica. El pontífice de 71 años llegó a Uruguay apenas semanas después de ser operado de un pulmón.

Inicio del viaje con Uruguay

León XIV saludó a multitudes en el aeropuerto de Fiumicino en Roma. El avión papal despegó poco después de las 06H00 GMT rumbo a Montevideo.

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Uruguay es el país más laico de América Latina. Las autoridades desplegaron un operativo de seguridad con 5.000 policías y 1.000 militares.

Situación de salud del Pontífice

El Papa León XIV regresó a Latinoamérica solo tres semanas después de una intervención quirúrgica. Los médicos le retiraron un tumor canceroso en un pulmón.

El Vaticano confirmó que no se requieren medidas médicas adicionales. El equipo médico autorizó la gira por su buen estado de recuperación.

Conexión histórica y espiritual

León XIV vivió cerca de dos décadas en Perú como misionero. Es el primer papa nacido en Estados Unidos con fuerte vínculo regional.

El líder de 1.400 millones de católicos expresó su entusiasmo por regresar. Quería fortalecer la fe y renovar la esperanza en la región.

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Agenda y encuentros oficiales

El Pontífice se reunirá con el presidente Yamandú Orsi en Uruguay. Recibirá las llaves de Montevideo y recorrerá la rambla en un papamóvil.

Las entradas para las misas se agotaron rápidamente. Se agregarán cupos para eventos en Paysandú y Florida.

Continuará la gira por Argentina

El viaje continúa el domingo en Argentina. Este país es la tierra natal del Papa Francisco.

El legado de Francisco será recogido por León XIV. El nuevo pontífice tiene nacionalidad peruana además de la estadounidense.

Final en Perú y simbolismo

La gira culminará en Perú este miércoles 18 de noviembre. El país vive una fiebre papal con ventas de merchandising.

Se erigirá una estatua de 14 metros en Callao. El recorrido incluye Cusco y la selva amazónica.

El Vaticano considera esta una de las visitas más intensas. El objetivo es reavivar la caridad en la región.

La asistencia médica se mantendrá durante todo el itinerario. El Papa aborda los desafíos de desigualdad y violencia.

Las autoridades uruguayas esperan miles de fieles. El evento tendrá un fuerte simbolismo histórico.

El regreso a estos países marca un hito pastoral. La salud del Pontífice es priorizada en cada escala.

Los encuentros con presos y vulnerables están confirmados. La agenda prioriza la justicia social.

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La opinión pública muestra interés generalizado. La visita trasciende límites eclesiales tradicionales.

El itinerario abarca zonas de alta pobreza. La atención a Casavalle es clave en la agenda.

El legado espiritual une a los tres países. La gira busca renovar el compromiso cristiano.

Las celebraciones en Perú son masivas y espontáneas. Los comerciantes aprovechan la afluencia turística.

La estadía en Argentina evoca el recuerdo de Francisco. La comparación es constante en medios internacionales.

La salud pulmonar no impide la labor pastoral. Los expertos validan la intensidad del viaje.

El impacto en América Latina es profundo y duradero. La fe católica muestra resiliencia en la región.

La visita concluye con promesas de cambio social. El Papa insiste en la defensa de la vida.

Uruguay muestra su apertura a los símbolos religiosos. A pesar de su laicismo, el interés es alto.

Argentina espera una recepción cálida y patriótica. La identidad nacional se mezcla con la religiosa.

Perú recibe al hijo adoptivo de su tierra. El vínculo emocional es el eje central del viaje.