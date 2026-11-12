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León XIV visita Perú y aborda seguridad y justicia en su primer viaje papal

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León XIV visita Perú y aborda seguridad y justicia en su primer viaje papal
León XIV · Perú · Keiko Fujimori
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El papa León XIV llega a Lima para su primer viaje oficial a Perú, donde aborda la crisis de seguridad, la minería ilegal y la necesidad de justicia histórica ante la inestabilidad política del país.

El papa León XIV arribó a Lima el miércoles 11 de noviembre con gran fervor, marcando su primer viaje oficial a Perú desde su elección como jefe de la Iglesia católica en mayo de 2025. El pontífice, quien ostenta la nacionalidad peruana y calificó al país como su "patria" tras vivir allí cerca de dos décadas, fue recibido por miles de fieles en su recorrido inicial con el papamóvil. Frente a una multitud que ondeaba banderas del Vaticano, León XIV reafirmó su profundo vínculo con la nación donde acompañó a los pobres y defendió el medio ambiente durante su juventud.

Crisis de seguridad y violencia en Perú

León XIV abordó directamente la grave crisis de seguridad que atraviesa Perú, instando a proteger a las familias de la violencia cotidiana. Según datos policiales citados, los homicidios se dispararon de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025, mientras que las denuncias por extorsión aumentaron drásticamente de 3.200 a 26.500 en el mismo periodo. El sumo pontífice, de 71 años y recientemente operado de un cáncer de pulmón, recordó que la paz implica el derecho a trabajar sin temor y regresar a casa con serenidad.

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Justicia e historia política reciente

En su primer discurso en el Gran Teatro Nacional, León XIV llamó a enfrentar los momentos dolorosos de la historia reciente con "justicia y sensibilidad", un mensaje claro dirigido a una sociedad dividida. Perú sufre una inestabilidad política crónica donde seis de sus últimos 14 gobernantes han pasado por prisión o arresto domiciliario. La presidenta Keiko Fujimori, quien reivindica el legado de su padre Alberto Fujimori, se encuentra entre las autoridades criticadas por su pasado relacionado con violaciones de derechos humanos y la lucha contra Sendero Luminoso.

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Medio ambiente y economía local

El pontífice también hizo un llamado a regular la explotación de recursos para proteger la naturaleza y a las comunidades indígenas que dependen de ella, en un contexto de expansión de la minería ilegal. León XIV destacó que el crecimiento económico debe servir a las personas, reconociendo la dignidad de quienes cultivan la tierra, pescan en el mar o comercian en las ciudades. Asimismo, instó al gobierno a tomar medidas urgentes para proteger a los peruanos de los desastres naturales, especialmente ante las lluvias anómalas provocadas por el fenómeno de El Niño que ya han causado inundaciones en el norte.

Cooperación regional y futuro

Finalmente, el papa enfatizó la necesidad de diálogo y cooperación internacional para resolver problemas transfronterizos como la protección ambiental y los movimientos migratorios. Desde su condición andina y amazónica, Perú mantiene vínculos cruciales con naciones vecinas, lo que requiere respuestas colaborativas para enfrentar los desafíos de sus habitantes. La visita de León XIV a Lima cierra una intensa gira sudamericana que incluyó Uruguay y Argentina, dejando un mensaje de esperanza para un país que busca estabilidad institucional y paz social.

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