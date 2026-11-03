León XIV visita Zaña en Perú para celebrar 300 años de canonización de Santo Toribio

El papa León XIV llega a Zaña, Perú, el sábado 14 de noviembre para cerrar su gira latinoamericana, honrando a Santo Toribio de Mogrovejo y reviviendo la fe en la localidad histórica.

La colonia de Zaña, una localidad de 4.200 habitantes en el norte de Perú, prepara su llegada con una mezcla de expectativa religiosa y orgullo histórico. La visita del papa León XIV al municipio el sábado 14 de noviembre constituye el punto culminante de su primera gira por Latinoamérica, la cual también incluye escalas en Uruguay y Argentina. Este evento espiritual busca desenterrar la reputación de la región, tradicionalmente asociada a una narrativa de castigos divinos, transformando la percepción actual sobre su identidad.

Contexto Histórico y Legado de Toribio

La ciudad, ubicada a aproximadamente 50 kilómetros al sureste de Chiclayo, enfrenta una dualidad entre su pasado destructivo y su presente devoto. Históricamente próspera, Zaña sufrió una devastadora inundación en el siglo XVIII que despobló la zona y destruyó cuatro imponentes iglesias coloniales en 1720. Los lugareños atribuyeron estos eventos a una supuesta maldición divina, lo que generó la leyenda de una ciudad fantasma donde los sacerdotes se negaban a celebrar sacramentos tras el asesinato de un clérigo colonial.

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El eje central de esta visita es la conmemoración de los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, quien falleció en Zaña en 1606. El misionero español, conocido por evangelizar a la población indígena y denunciar abusos coloniales, es un modelo espiritual directo para el papa León XIV. Los residentes preparan el modesto santuario donde residía el santo para recibir al sumo pontífice, utilizando fondos obtenidos mediante rifas locales para cubrir los trabajos de remodelación pendientes.

Preparativos Logísticos y Apoyo Local

Las autoridades eclesiásticas y civiles han coordinado esfuerzos intensivos para garantizar el éxito de la jornada. Edinson Farfán, el obispo de Chiclayo y sucesor de Robert Prevost, lideró una inspección reciente para verificar el estado del templo. Prevost, quien sirvió como obispo en la región entre 2015 y 2023 y se nacionalizó peruano en 2015 tras vivir casi dos décadas en el país, dejó una huella profunda al visitar Zaña anualmente el 27 de abril por la fiesta de Santo Toribio.

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Los comités ciudadanos, integrados por vecinos y autoridades municipales, han desplegado cientos de banderas del Vaticano junto a las peruanas sobre las viviendas. Betty Burga, miembro de uno de estos grupos, anticipa un afluencia masiva de fieles. La comunidad local, como la familia de María Colchado, se ha preparado para albergar a unas treinta peregrinas adicionales, ofreciendo sus propios cultivos y animales de corral para alimentar a los visitantes.

Impacto Inmediato y Futuro Espiritual

Este evento marca un cambio de paradigma en la autopercepción de la comunidad. María Colchado, de 63 años, afirma que la llegada del papa ha desplazado la idea de la maldición por una sensación de bendición inminente. Las imágenes del santo y del pontífice ahora adornan los muros del municipio, mientras los lemas de amor cristiano se pintan en los vehículos de transporte público, reflejando una devoción renovada.

La visita de León XIV, quien fue operado de cáncer de pulmón hace tres semanas, se ciñe a la ruta establecida por el Vaticano para cerrar su gira continental. Las autoridades esperan que la jornada fortalezca la fe local y reafirme el vínculo histórico entre la Santa Sede y la región norteña de Perú. La comunidad permanece expectante, confiando en que la presencia papal consolide su integración espiritual y social tras siglos de estigmatización.