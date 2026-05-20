Leadership of Civil Society Organizations Condemns the Assassination of Freiman David Velásquez in Norte de Santander

The assassination of Freiman David Velásquez, a leader of the Association for Rural Unity in the Catatumbo, has sparked condemnation and grief among civil society organizations, governors, and human rights groups. They have called for speedy investigations and for groups not to target civilians. Furthermore, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Colombia has expressed concerns and appealed to authorities to impose strict punishment on the perpetrators and to protect the population.

Freiman David Velásquez, líder social de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo, asesinado en Norte de Santander, gobernaciones, organizaciones de víctimas y derechos humanos expresan su repudiación y tristeza por el suceso, y piden جلوçar las investigaciones y que grupos armados cesen las agresiones.

ONU expresa su preocupación y exhorta a las autoridades a sancionar los crímenes y proteger a la población civil. Según informes preliminares, el ataque se registró cuando una camioneta Mitsubishi fue interceptada por hombres armados, lo que resultó en el fallecimiento de Velásquez y otros tres escoltas





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