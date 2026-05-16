Leandro Castellanos denuncia que El Campín prioriza conciertos y eventos privados por encima del fútbol profesional en Bogotá

El concejal de Bogotá y exarquero de Independiente Santa Fe Leandro Castellanos criticó duramente el actual manejo del Estadio Nemesio Camacho El Campín en la capital. Castellanos denunció que el escenario deportivo se está prioridadizando a conciertos y eventos privados por encima del fútbol profesional.

La FCF indicó que se logró reprogramar el partido ante Costa Rica debido a una articulación entre autoridades y organizadores del evento en El Campín .

El concejal de Bogotá y exarquero de Independiente Santa Fe, Leandro Castellanos, criticó duramente el actual manejo del Estadio Nemesio Camacho El Campín, señalando que se privilegia a conciertos y eventos privados por encima del fútbol profesional. El exguardameta aseguró que los conciertos y montajes realizados en el estadio dejan la cancha en malas condiciones y afectan el desarrollo de los partidos.

Además, lamentó que la situación genere molestias entre los hinchas y que el club haya sufrido pérdidas económicas por el cierre de varias tribunas por adecuaciones. Castellanos exigió explicaciones y garantías para que El Campín recupere su papel como casa del deporte capitalino y que el fútbol no siga siendo desplazado por actividades comerciales y que la cancha y las tribunas continúen afectadas por conciertos y montajes.

Según el contrato de Asociación Público-Privada (APP) que regula el manejo del estadio, la destinación debe ser “principal y predominantemente deportiva” y que en caso de conflicto entre eventos deportivos y actividades recreativas o culturales, se debe prevalecer el evento deportivo. Mientras que se privilejaan intereses comerciales privados. También recordó que en partidos de alta convocatoria se reduzca la capacidad del estadio por montajes ajenos a la actividad deportiva, lo que considera inaudito





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