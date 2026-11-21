El capitán argentino Leandro Paredes enfrenta a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla, buscando el primer título internacional del Xeneize en casi dos décadas.

Leandro Paredes, centrocampista argentino de 32 años y campeón del mundo con la selección nacional, liderará a Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará este sábado en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, contra Atlético Mineiro de Brasil. Paredes asume el rol de capitán con la ilusión de conseguir el primer trofeo internacional para el club en 18 años.

Paredes busca el título internacional tras 18 años

El mediocampista del equipo xeneize declaró durante la rueda de prensa que el partido tiene un significado especial por representar a su club de corazón. Añadió que enfrenta el duelo con la misma energía y entusiasmo de siempre, manteniendo la mentalidad con la que ha desarrollado su carrera profesional durante años.

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La formación de Paredes en las divisiones inferiores de Boca Juniors le otorga una conexión emocional única con la hinchada. Su regreso a La Bombonera en 2025 consolidó a Juan Román Riquelme, presidente e ídolo del club, como el impulsor principal de esta renovación del plantel que busca destacar en el escenario continental.

El contexto de la final en Barranquilla

Barranquilla se ha transformado en el epicentro de la celebración futbolística sudamericana para este encuentro decisivo. Miles de seguidores argentinos y colombianos han llegado a la ciudad caribeña para apoyar a sus respectivos equipos en una atmósfera que promete ser vibrante y emocional.

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El estadio Metropolitano de Barranquilla albergará la instancia final con una capacidad técnica optimizada para el evento. La presencia masiva de aficionados tanto de Argentina como de Colombia evidencia el alto nivel de interés que ha generado este duelo entre los grandes clubs del continente.

Posiciones técnicas de los entrenadores

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca Juniors, mostró su total respaldo al plantel durante su presentación ante la prensa. El Vasco afirmó no tener palabras para describir la situación, pero subrayó que los jugadores saben que cuentan con el apoyo incondicional de la afición.

Arruabarrena calificó a sus dirigidos como futbolistas inteligentes y de absoluta confiabilidad para enfrentar cualquier desafío. Por su parte, Eduardo Domínguez dirige a Atlético Mineiro con un esquema competitivo que requiere el máximo nivel técnico por parte del equipo argentino.

Impacto regional y próximos pasos

Este partido representa una oportunidad crucial para el prestigio regional de Boca Juniors, que recientemente obtuvo el título de la Tabla Anual del fútbol argentino. La victoria en la Copa Sudamericana consolidaría una temporada histórica para el club y su directiva.

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La preparación final se centra en la adaptación al clima tropical de Barranquilla y la estrategia táctica frente a un rival brasileño experimentado. El equipo deberá mantener la concentración para convertir la pasión del estadio en una victoria deportiva que devuelva la gloria continental al Xeneize.