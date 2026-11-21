Consulta el once inicial del equipo argentino para la final en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, con Leandro Paredes como referente y las ausencias por lesión.

La final se jugará en la cancha del Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde el equipo argentino saldrá comandado por el campeón del mundo Leandro Paredes. El once inicial fue confirmado por el estratega argentino, que debió resolver varias bajas antes del partido.

En la alineación de partida aparece Álvaro Montero como arquero, acompañado por Leandro Lozano, Lautaro di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en la defensa. En el mediocampo jugarán Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, mientras que el ataque quedó conformado por Sebastián Villa, Tomás Aranda y Miguel Merentiel.

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Once inicial y decisiones del estratega argentino

El entrenador argentino definió un equipo en el que Tomás Aranda aparece como titular en la final. Aranda superó en la disputa por el puesto al atacante Alan Velasco, quien queda fuera de la alineación para este partido.

La selección de Aranda refleja las dificultades que tuvo el estratega para conformar su once. Según la información disponible, el técnico debió hacer ajustes en varias líneas antes de definir el equipo que saldrá a la cancha.

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En el lateral izquierdo, Lautaro Blanco recuperó el puesto que había perdido en los últimos juegos ante Malcom Braida. Con esta decisión, Blanco vuelve a ser la opción titular en ese sector de la defensa.

Equipo brasileño y los jugadores lesionados

Del lado brasileño, el entrenador del equipo eligió como titulares a Everson como arquero, junto a Natanael, Ruan Tressoldi, Vitao y Renan Lodi en la defensa. En el mediocampo aparecen Kevin Castaño, Mamady Cissé, Fred y Kauã Pascini, mientras que Bernard y Tomás Cuello forman la línea de ataque.

El técnico brasileño dejó en el banquillo al uruguayo Thiago Borbas. También quedaron entre los convocados el ecuatoriano Alan Minda y el volante Reinier, quienes no pudieron recuperarse de las lesiones que arrastraban, pese a haber sido incluidos en la lista.

La presencia de Reinier y Alan Minda en la convocatoria, aun sin estar en condiciones plenas, muestra la necesidad de contar con jugadores en el plantel. Sin embargo, ninguno de los dos aparece entre los titulares del partido.

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Oportunidades y próximos pasos en la final

La final en el Metropolitano de Barranquilla representa una oportunidad clara para los jugadores que inician como titulares. Para el equipo argentino, el partido servirá para medir el rendimiento de Tomás Aranda y Lautaro Blanco en un escenario de máxima exigencia.

El encuentro se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, con el once confirmado por cada equipo. Los hinchas podrán seguir la formación inicial de Leandro Paredes y de Everson como los protagonistas en el arco y en el mediocampo.