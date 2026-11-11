Leapmotor aterriza en Colombia con SUV de 1.000 km de autonomía

La marca china Leapmotor, liderada por Astara, ingresa al mercado colombiano con dos SUV de gama alta. Modelos con hasta 1.000 kilómetros de autonomía y tecnología avanzada.

La marca automotriz china Leapmotor ha iniciado oficialmente su operaciones en Colombia de la mano de Astara. Este lanzamiento marca el debut de la compañía en el mercado local con una propuesta de vehículos eléctricos avanzados. La empresa busca posicionar sus modelos como alternativas viables para la movilidad moderna. El ingreso se consolida mediante una alianza estratégica con el grupo automotor Stellantis.

Tecnología de autonomía extendida y motores

Los dos modelos SUV principales destacan por su capacidad de recorrer distancias considerables sin recargar la batería. El Leapmotor B10 REEV ofrece una autonomía combinada de 900 kilómetros bajo el ciclo de homologación WLTC. Por otro lado, el Deepal S05 Max 2027 anuncia una autonomía combinada de hasta 1.000 kilómetros según el ciclo NEDC.

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La tecnología de ambos vehículos se basa en sistemas de rango extendido (REEV). En esta configuración, las ruedas reciben siempre la fuerza del motor eléctrico. El propulsor a gasolina no impulsa directamente el vehículo. Funciona exclusivamente como generador de energía para recargar la batería cuando es necesario.

El Leapmotor B10 REEV cuenta con un motor eléctrico de 215 caballos de potencia. Utiliza una batería LFP de 18,8 kWh y un generador a gasolina de 1,5 litros. Esta combinación busca ofrecer movilidad eléctrica sin limitar los recorridos. La disponibilidad de infraestructura de carga no se convierte en una barrera inmediata.

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Especificaciones técnicas y tracción diferencial

El Deepal S05 Max 2027 presenta dos configuraciones de precios y tracción distintas. La versión 4x2 tiene un precio publicado de 133.990.000 pesos colombianos. Utiliza un motor eléctrico trasero de 241 hp y 264 Nm. Su batería LFP tiene una capacidad de 37,2 kWh.

La configuración 4x4 del mismo modelo se ofrece a un precio de 149.990.000 pesos colombianos. Esta variante incorpora tracción integral y una mayor capacidad de batería. Su sistema de propulsión incorpora dos motores eléctricos y una batería LFP de 34,31 kWh. La autonomía eléctrica anunciada alcanza los 235 kilómetros. La autonomía combinada reportada llega a 1.017 kilómetros bajo el ciclo WLTP.

Además, existe una variante con un motor eléctrico de 248 hp y una batería LFP de 20,47 kWh. Otra configuración eléctrica presenta un motor de 214 caballos de potencia y 320 Nm de torque. Este modelo usa una batería LFP de 27,28 kWh con tracción trasera.

Estándares de seguridad y asistencia a la conducción

La seguridad es un pilar fundamental en la propuesta de Leapmotor. Ambos modelos principales cuentan con siete airbags de serie. El sistema de asistencia a la conducción LEAP PILOT está integrado en toda la gama.

Las tecnologías incluidas abarcan el frenado autónomo de emergencia. El control crucero adaptativo ayuda a mantener la distancia con el vehículo前方. El asistente de mantenimiento de carril previene salidas involuntarias de la vía. El monitoreo de punto ciego alerta sobre vehículos en zonas invisibles.

La conectividad visual se completa con una cámara de visión 360 grados. Esta función incluye la característica de "auto invisible" para maniobras precisas. Los sensores delanteros y traseros complementan los radares ultrasónicos.

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Confort interior y garantías comerciales

El interior de los vehículos enfatiza el confort del conductor y los pasajeros. Los asientos delanteros cuentan con ajustes eléctricos, ventilación y calefacción. La iluminación ambiental crea un ambiente personalizado en la cabina.

El aire acondicionado automático regula la temperatura interior con precisión. Una pantalla principal de 14,6 pulgadas domina el tablero con tecnología LEAP ONE. El panel de instrumentos digital ofrece información clara al conductor.

La conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto es estándar. Un techo panorámico de 2,1 metros cuadrados ilumina el habitáculo. Este espacio es mayor que los 1,83 metros cuadrados de modelos competidores. Los rines de 20 pulgadas complementan el diseño exterior.

Stellantis y Astara ofrecen garantías sólidas para asegurar la confianza del consumidor. La garantía para los vehículos es de seis años o 150.000 kilómetros. Para la batería, la cobertura aumenta a ocho años o 160.000 kilómetros. Esta estrategia elimina las barreras históricas que frenan la adopción de la tecnología eléctrica.

La llegada de Leapmotor a Colombia representa un cambio en la oferta de vehículos eléctricos. La empresa elimina las limitaciones de infraestructura mediante la tecnología REEV. Los precios y las especificaciones técnicas responden a la demanda de autonomía y rendimiento.