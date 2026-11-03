Learjet 60 estrellado en Florida deja 9 muertos tras colisión catastrófica

Un Learjet 60 con nueve personas a bordo se estrelló en Greenacres, Florida, matando a todos sus ocupantes. La FAA y NTSB investigan las causas de este grave accidente aéreo.

Un Learjet 60 tripulado por nueve personas se estrelló el domingo 1 de noviembre en Greenacres, ubicada en el condado de Palm Beach, Florida, resultando en la muerte inmediata de todos sus ocupantes. El accidente ocurrió alrededor de las 12:50 de la mediodía hora local, cuando la aeronave ejecutiva impactó contra el pavimento en la intersección de Military Trail, Cresthaven Boulevard y la Calle Diez Norte, generando una violenta explosión y un enorme cráter.

Detalles del impacto y evacuaciones

Las autoridades confirmaron que la aeronave estalló en llamas tras el choque cerca de una concurrida vía principal y una comunidad de casas móviles, lo que obligó a cerrar todos los carriles de ese corredor vial en ambas direcciones. El Departamento del Sheriff del condado de Palm Beach instó a los conductores a evitar la zona y buscar rutas alternas mientras los equipos de emergencia trabajaban en el sitio, donde se registraron restos de la aeronave y escombros en llamas esparcidos por la carretera.

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, visitó la escena por la tarde y calificó el siniestro como cataclísmico, describiendo que la aeronave se veía como un misil al caer y dejó un campo de escombros de considerable extensión. Informaron que unas 600 personas de la comunidad móvil cercana serían reubicadas temporalmente mientras el lugar permaneciera acordonado como escena de investigación, con dos albergues dispuestos y transporte disponible para los afectados.

Antecedentes del vuelo y datos técnicos

Según la Administración Federal de Aviación, la aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom en Texas con destino a North Eleuthera en las Bahamas, y es un jet bimotor de 22 años de antigüedad registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada en Delaware. Aunque aparecía ofrecido en internet para vuelos chárter, los detalles exactos de los pasajeros no han sido revelados hasta el momento, manteniendo la identidad de las nueve víctimas en reserva oficial.

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Las grabaciones del control de tráfico aéreo y los datos de seguimiento del vuelo reconstruyen la dramática caída de la aeronave, mostrando que volaba hacia el este a 35.000 pies cuando los pilotos reportaron turbulencia, hielo y precipitación antes de pedir ascender unos 2.000 pies. Los datos de ADS-B Exchange indican que descendió de 35.250 a 8.750 pies en poco más de un minuto, justo antes de que se interrumpiera la señal de comunicación con la torre de control.

Perspectivas y desmintiendo rumores

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó la pérdida total de vidas y afirmó que es una horrorosa tragedia, mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte liderará la investigación para establecer las causas exactas del siniestro con el apoyo de un equipo enviado por la agencia regulatoria. Las autoridades tuvieron que desmentir rumores en redes sociales que circulaban sobre un posible misil, aclarando que el incidente no ocurrió en Mar-a-Lago y que el mandatario no se encontraba en ese lugar.

El lugar del accidente se ubica a aproximadamente 6,4 kilómetros al sur del aeropuerto de West Palm Beach, rebautizado recientemente como Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, y está cerca de la residencia privada del mandatario, quien había partido a bordo del Air Force One antes del incidente según reportes. Las autoridades del condado advirtieron que la atención de la emergencia se prolongaría y que Military Trail permanecería cerrada hasta nuevo aviso, aunque no hubo reportes de muertos ni heridos en tierra por el impacto.