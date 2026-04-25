LeBron James Orquesta Remontada Épica de Lakers Sobre Rockets

Los Ángeles Lakers superan a los Houston Rockets en la prórroga 112-108, tomando una ventaja de 3-0 en la serie de playoffs del Oeste de la NBA gracias a una actuación estelar de LeBron James.

Los Ángeles Lakers protagonizaron una remontada épica este viernes en la cancha de los Houston Rockets , asegurando una victoria crucial por 112-108 en la prórroga y tomando una ventaja de 3-0 en la serie de primera ronda de los playoffs del Oeste de la NBA .

El partido, disputado en el Toyota Center de Houston, fue un verdadero espectáculo de baloncesto, marcado por la determinación de LeBron James y la implosión final de los Rockets. A pesar de la ausencia de su estrella, Kevin Durant, Houston llegó a estar a punto de sellar la victoria, liderando el marcador 101-95 con apenas 41 segundos restantes en el cuarto período.

Sin embargo, una serie de errores cruciales y la inquebrantable voluntad de los Lakers cambiaron el destino del encuentro. La actuación de LeBron James fue, una vez más, sobresaliente. Con 29 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias en 45 minutos de juego, el veterano jugador demostró que, a pesar de su edad, sigue siendo una fuerza imparable en la liga.

Su liderazgo no solo se manifestó en el ataque, sino también en la defensa, donde se entregó por completo, luchando por cada balón y mostrando una intensidad admirable. Un momento particularmente emotivo del partido fue el pase de 'alley-oop' de James a su hijo, Bronny, un gesto que simboliza la continuidad y la pasión por el baloncesto en la familia James. La remontada de los Lakers no fue un esfuerzo individual.

Marcus Smart contribuyó con 21 puntos y 10 asistencias, mientras que Rui Hachimura anotó 16 de sus 22 puntos en el primer cuarto, estableciendo el tono para el partido. La defensa de los Lakers en los momentos cruciales fue fundamental para forzar los errores de los Rockets y recuperar la posesión del balón. La pérdida de balón de Jabari Smith con 41 segundos restantes fue el catalizador de la remontada.

Marcus Smart aprovechó la oportunidad, anotando tres puntos desde la línea de libres tras recibir una falta. Posteriormente, LeBron James demostró su habilidad y determinación al robar el balón y encestar un triple que empató el partido y lo envió a la prórroga. En la prórroga, los Rockets no pudieron recuperarse del golpe psicológico. Su historial en prórrogas durante la temporada regular no fue favorable, y sucumbieron ante la presión de los Lakers.

A pesar de las sólidas actuaciones de Alperen Sengun (33 puntos y 16 rebotes) y Amen Thompson (26 puntos y 11 rebotes), los Rockets no pudieron compensar la ausencia de Durant y los errores cometidos en los momentos decisivos. Jabari Smith, a pesar de sus 24 puntos, vio su actuación empañada por la pérdida de balón que costó el partido a su equipo.

La victoria de los Lakers los coloca en una posición muy favorable para avanzar a la siguiente ronda de los playoffs. El cuarto partido de la serie se disputará el domingo en Houston, donde los Lakers buscarán sellar su pase a la siguiente fase.

La ausencia de Luka Doncic y la posible vuelta de Austin Reaves añaden una capa adicional de incertidumbre a la serie, pero la actuación de LeBron James y la solidez del equipo sugieren que los Lakers son los favoritos para llevarse la victoria final





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