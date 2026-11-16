LeBron James y NBA: récords y rachas ganadoras marcan la jornada

LeBron James iguala a Jason Kidd en asistencias históricas mientras Spurs y Lakers lideran el Oeste con rachas victoriosas en una intensa semana de la NBA.

La Conferencia Oeste de la NBA experimentó un momento de alta tensión y excelencia deportiva durante la reciente jornada, marcada por hazañas históricas y una lucha feroz por el primer puesto. LeBron James alcanzó un hito significativo en su carrera con los Philadelphia 76ers , mientras que equipos como los San Antonio Spurs y los Los Angeles Lakers consolidaron posiciones privilegiadas en la tabla de posiciones.

Récord histórico de LeBron James en asistencias

El veterano supero la marca de Jason Kidd para convertirse en el tercer jugador con más asistencias de la historia de la NBA . Durante el triunfo de los Philadelphia 76ers por 131-124 ante los Indiana Pacers , LeBron James dejó atrás las 12.091 asistencias acumuladas por Kidd durante sus 19 campañas hasta su retiro en 2013 . Con un total de 12.092 asistencias, King James solo tiene por delante a John Stockton con 15.806 y a Chris Paul con 12.552 .

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Esta distinción se logró en el último cuarto del partido, con un pase al escolta VJ Edgecombe , un jugador que no había nacido cuando LeBron ingresó a la liga. El astro, que cumplirá 42 años el próximo mes, registró 11 asistencias, su mayor cantidad desde que se unió a los Sixers esta temporada, además de aportar 15 puntos y 7 rebotes. LeBron James destacó la importancia de conectar con compañeros y unirse a leyendas como su amigo Jason Kidd , a quien denominó JK .

Spurs y Lakers dominan la Conferencia Oeste

En el lado oeste, los San Antonio Spurs lograron su duodécima victoria consecutiva al derrotar al Utah Jazz por 110-102 . A pesar de que el peor equipo de la temporada, el Utah Jazz , llevó una ventaja de cinco puntos a la mitad del último cuarto, el equipo de Victor Wembanyama cerró con una racha de 16-4 en los tres minutos finales. Esta victoria mejoró su marca a 12-2 , colocándolos en la cima de la Conferencia Oeste.

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Victor Wembanyama ofreció una actuación destacada con 26 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias y 5 tapones, mientras que el novato Dylan Harper lideró el equipo con 31 puntos. Por otro lado, los Los Angeles Lakers ampliaron su racha a ocho partidos con un triunfo visitante de 131-123 sobre los Phoenix Suns , manteniendo también un récord de 12-2 en el Oeste.

Luka Doncic brilla con 43 puntos ante Phoenix

Luka Doncic logró su séptimo partido de la temporada con al menos 40 puntos, anotando 43 puntos tras conectar cinco triples y repartir 9 asistencias. Los Lakers dominaron con una ventaja de 31 puntos a finales del tercer cuarto, pero sufrieron al ser superados 43-27 en el último período. A pesar de que los Phoenix Suns redujeron la diferencia a solo cinco puntos, los Lakers resistieron la presión para asegurar la victoria.

Luka Doncic , que promedia 39 puntos por partido, reconoció que el equipo debió trabajar en la defensa durante el último cuarto. Esta victoria permitió a los Lakers mantenerse al acecho de los líderes de la liga, demostrando su consistencia en los momentos decisivos del encuentro ante los Phoenix Suns .

Resultados destacados en la Conferencia Este

Mientras tanto, los Boston Celtics , líderes de la Conferencia Este, lograron su sexta victoria consecutiva al derrotar a los Dallas Mavericks por 131-94 en el TD Garden . Jayson Tatum lideró la victoria con 32 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias, mejorando el récord del equipo a 11-2 . Los Celtics se mantienen a medio juego de los demás contendientes en una división altamente competitiva.

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Los New York Knicks , campeones vigentes, mejoraron su marca a 7-6 al vencer a los Toronto Raptors por 112-108 en tiempo extra. Karl-Anthony Towns y Jalen Brunson anotaron 28 puntos cada uno, siendo fundamentales para asegurar la victoria en un partido reñido que consolidó la posición de los Knicks en la tabla de posiciones.