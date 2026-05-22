Lec Lee Ingresa a un Proceso de Reorganización Empresarial por Laudas Obligaciones Financieras

La reconocida compañía colombiana de confecciones y moda, Lec Lee, ha ingresado formalmente a un proceso de reorganización empresarial bajo el amparo de la Ley 1116 de 2006, conocida como la Ley de Insolvencia, ante la Superintendencia de Sociedades, la entidad estatal encargada de regular y supervisar el entorno corporativo en el país.

La reconocida compañía colombiana de confecciones y moda, Lec Lee , ha ingresado formalmente a un proceso de reorganización empresarial bajo el amparo de la Ley 1116 de 2006, conocida como la Ley de Insolvencia, ante la Superintendencia de Sociedades, la entidad estatal encargada de regular y supervisar el entorno corporativo en el país.

La Superintendencia ha anunciado que este proceso fue permitido, asegurando que Lec Lee continúe con sus operaciones mientras atiende obligaciones financieras por más de COP $22.101 millones. Además de cumplir con sus obligaciones, esta decisión también permite conservar más de 400 empleos directos vinculados a la operación de la empresa. El plan de reorganización contempla mecanismos para garantizar la continuidad de la actividad comercial y el pago de las obligaciones adquiridas por la empresa.

De acuerdo con la información entregada, el plan contempla mecanismos para garantizar la continuidad de la actividad comercial y el pago de las obligaciones adquiridas por la empresa. A corte del mes de marzo, la marca textil reportó ingresos por $6.259.661.000 de pesos colombianos y un margen bruto del 59 %, cifras que respaldaron la viabilidad de la operación durante el análisis financiero.

La marca nació en 1943 en Villavicencio, de la mano de Luis Eduardo Caicedo Motta, un sastre santandereano de 24 años que vio el potencial de confeccionar prendas de uso rústico y de trabajo utilizando la tela índigo. En 1957, buscando una escala de producción masiva y un mercado más amplio, don Luis Eduardo trasladó la operación al barrio Las Cruces, en el sur de Bogotá.

El éxito de sus pantalones llevó a la creación formal de la sociedad Confecciones LEC Ltda. en 1961, operando inicialmente con unos 60 operarios que fabricaban marcas como Ranger, Lec y Lee. La marca se ha destacado en el mercado nacional y internacional por sus prendas de vestir y complementos





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