Expertos de Alianza Team y la OMS revelan cómo la dieta de atletas ayuda a reducir sobrepeso y grasas abdominales en hombres colombianos.

Los protocolos alimenticios diseñados para futbolistas de élite ofrecen soluciones prácticas para abordar la crisis de salud pública que afecta a la población masculina en Colombia. La nutricionista Carolina Betancourt, directora científica de Alianza Team, destaca que los principios de selección de alimentos y control de porciones utilizados en el deporte pueden aplicarse directamente en la vida cotidiana para prevenir el sobrepeso y proteger la salud cardiovascular.

Estadísticas alarmantes sobre obesidad masculina

El Estudio Colombiano de Perfiles Nutricionales, conocido como COPEN, revela datos críticos sobre el estado nutricional de los hombres adultos en el país. Más del cincuenta por ciento de esta demografía presenta sobrepeso u obesidad, mientras que cerca del cuarenta por ciento sufre de obesidad abdominal. Esta condición específica es preocupante porque la acumulación de grasa alrededor del abdomen está directamente relacionada con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

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La mentalidad atlética sobre la nutrición

Los atletas de élite entienden que la comida funciona como combustible y medicina, por lo que no se centran en prohibir alimentos, sino en elegir con un propósito claro para optimizar su rendimiento. Betancourt explica que esta mentalidad implica revisar rigurosamente la calidad de los ingredientes, las porciones y la frecuencia con la que se consumen ciertos productos. Este enfoque consciente contrasta con los patrones actuales identificados por el COPEN, que incluyen el consumo frecuente de pasabocas envasados, alimentos fritos e ingestas insuficientes de grasas insaturadas.

El rol vital de las grasas en la dieta

La Organización Mundial de la Salud recomienda privilegiar las grasas insaturadas presentes en el aguacate, los frutos secos, el pescado y aceites vegetales específicos. La especialista señala que es fundamental sustituir las grasas saturadas por aceites ricos en ácidos grasos esenciales como los Omegas 3, 6 y 9, los cuales actúan como protectores del corazón. Estos nutrientes participan en la estructura de las membranas celulares y deben obtenerse necesariamente a través de la alimentación, ya que el cuerpo no puede producirlos por sí mismo.

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Error común sobre la eliminación de grasas

Un mito peligroso que se repite frecuentemente al intentar perder peso es la eliminación total de las grasas de la dieta. Betancourt advierte que caer en este extremo priva al organismo de los ácidos grasos esenciales que el corazón necesita y debilita el cuerpo humano, el cual requiere grasas saludables para la absorción de vitaminas esenciales. La clave reside en el balance, no en la exclusión total de este macronutriente fundamental para la salud celular.

Recomendaciones prácticas para mejorar la dieta

Para mejorar la calidad de la dieta diaria, la OMS aconseja limitar las grasas saturadas a menos del diez por ciento de la energía diaria y las grasas trans a menos del uno por ciento. Las personas mayores de diez años deben consumir al menos cuatrocientos gramos diarios de frutas y verduras. Medidas sencillas como disminuir el consumo de frituras, reducir los productos envasados y incorporar más verduras frescas en los platos representan cambios efectivos y sostenibles para proteger la salud cardiovascular y controlar el peso corporal.