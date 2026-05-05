Leche dorada: beneficios, preparación y precauciones de esta bebida tradicional india

La leche dorada, originaria de la medicina tradicional india, se ha convertido en una bebida popular por sus potenciales beneficios para la salud. Conocida por su color dorado debido a la cúrcuma, esta mezcla incluye ingredientes como canela, jengibre y pimienta negra, que aportan propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Aunque estudios sugieren posibles beneficios para la función cerebral y la digestión, es importante consumirla con precaución y consultar a un profesional de salud antes de su ingesta regular.

La leche dorada , también conocida como golden milk o haldi doodh, ha ganado popularidad en los últimos años como una bebida saludable en cafeterías y redes sociales.

Originaria de la medicina tradicional india, donde se ha utilizado durante siglos como una preparación reconfortante con potenciales beneficios para la salud, su característico color dorado proviene de la cúrcuma, el ingrediente principal de esta mezcla. Además de la cúrcuma, la leche dorada suele incluir canela, jengibre, pimienta negra y algún tipo de leche, ya sea de origen animal o vegetal.

Esta combinación no solo aporta un sabor cálido y especiado, sino también compuestos bioactivos que han despertado el interés científico. Uno de los componentes más estudiados es la curcumina, presente en la cúrcuma, reconocida por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Según información de la organización WebMD, esta bebida puede contribuir al bienestar general, apoyar la digestión y favorecer el metabolismo cuando se consume como parte de una dieta equilibrada.

Además, investigaciones citadas por la American Chemical Society sugieren que la curcumina podría tener efectos positivos sobre la función cerebral y ayudar a proteger frente al deterioro cognitivo, aunque los especialistas advierten que aún se necesitan más estudios clínicos para confirmar estos beneficios. La combinación de ingredientes cumple funciones específicas: la canela puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, el jengibre favorece la digestión y la pimienta negra mejora la absorción de la curcumina en el organismo.

Por ello, la mezcla se considera más efectiva cuando se consumen todos sus componentes en conjunto. La preparación de la leche dorada en casa es sencilla y permite adaptar la receta a las necesidades individuales.

Se recomienda calentar una taza de leche, que puede ser de almendra, avena, coco o tradicional, y añadir una cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de jengibre y canela, una pizca de pimienta negra y, de forma opcional, un poco de aceite vegetal para mejorar la absorción de nutrientes. Puede endulzarse con miel, sirope o dátiles.

Especialistas como la nutricionista Ariadna Jorda sugieren optar por preparaciones caseras para controlar la calidad de los ingredientes y evitar posibles alérgenos presentes en versiones industriales. Aunque muchas personas la incorporan en la noche por su efecto reconfortante, también puede consumirse en la mañana. De acuerdo con la American Chemical Society, tomarla en ayunas podría favorecer la absorción de la curcumina y contribuir al bienestar digestivo desde el inicio del día.

No obstante, no existen pruebas concluyentes que indiquen que esta bebida mejore directamente el sueño. Es importante tener en cuenta algunas precauciones. El consumo excesivo de cúrcuma concentrada puede causar molestias digestivas, y personas con problemas biliares, mujeres embarazadas o quienes toman anticoagulantes deberían consultar con un profesional de salud antes de incluirla regularmente en su dieta. En definitiva, la leche dorada, si se desea consumir, debe ser consultada previamente con un médico para asegurarse de sus beneficios





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