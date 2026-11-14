Legado de Ramiro Uribe en Hospital Nazareth: Biomedicina y Cultura Wayuu

La muerte de Ramiro Uribe Espinosa marca el fin de una era en la Alta Guajira. Su trabajo integró biomedicina y tradición wayuu en el Hospital Indígena de Nazareth desde 1974.

El médico Ramiro Uribe Espinosa falleció esta semana en Bogotá, dejando un vacío significativo en la historia de la salud pública colombiana. Desde su base en el Hospital Indígena de Nazareth, ubicado en la Alta Guajira, el profesional dedicó décadas a construir un puente de diálogo pacífico entre dos sistemas médicos que tradicionalmente se habían excluido o enfrentado. Su muerte pone en primer plano la necesidad de preservar el modelo innovador que logró unir la biomedicina occidental con la cultura médica tradicional del pueblo wayuu.

La iniciativa sanitaria nació hace 36 años, con la participación activa del propio Ramiro Uribe Espinosa como director del centro de salud. Este proyecto no fue obra exclusiva de un individuo, sino el resultado de un esfuerzo colectivo que involucró a otros médicos, enfermeras y personal administrativo del hospital. Más importante aún, la legitimidad y el éxito de este modelo de atención dependen fundamentalmente de los wayuu, quienes son los habitantes originarios y dueños ancestrales del territorio donde se asienta la institución. La colaboración entre estos actores permitió transformar la atención sanitaria en la región.

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Orígenes y permanencia en el desierto guajiro

Ramiro Uribe Espinosa llegó originalmente a La Guajira desde su natal Medellín para cumplir con el tiempo obligatorio de servicio rural en medicina, un requisito estándar para los egresados. Sin embargo, el paisaje del desierto guajiro, descrito por él mismo como un espejismo de sol y arena, captó su atención de manera permanente. Decidió establecerse en el oasis wayuu de Nazareth, donde residió y trabajó ininterrumpidamente desde 1974 hasta 2010. Su permanencia de casi tres décadas fue interrumpida únicamente cuando fuerzas vinculadas al conflicto armado colombiano lo desplazaron bajo amenazas, forzando el fin de su sueño de vida en la comunidad.

La decisión de no regresar a la ciudad cambió radicalmente la trayectoria profesional de Uribe Espinosa y la salud de la región. En lugar de cumplir su deber burocrático y partir, abrazó el entorno local y se comprometió con el desarrollo a largo plazo. Esta elección lo convirtió en una figura central en la adaptación de los servicios de salud a las realidades culturales específicas de la zona. Su caso exemplifica cómo un profesional de la salud puede trascender las normas iniciales para generar un impacto comunitario profundo y sostenible.

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Construcción del modelo de atención culturalmente adaptado

Antes de la apertura oficial del hospital, hubo catorce años de trabajo intenso y previo dedicado a la construcción de un modelo de atención en salud adecuado para los wayuu de la Alta Guajira. Durante este periodo, el equipo médico y de enfermería del Hospital Indígena de Nazareth identificó caminos concretos para adecuar los servicios públicos de salud. Este proceso buscaba respetar las particularidades culturales sin descuidar el derecho fundamental de la población al acceso de los desarrollos propios de la biomedicina moderna.

La filosofía que guiaba a Ramiro Uribe Espinosa era clara y contundente. En entrevistas realizadas años atrás, él argumentaba que no permitir a la población wayuu el acceso al desarrollo o a la felicidad bajo el pretexto de mantener las culturas es una mentira o una carreta. Según su perspectiva, intentar crear una reserva cultural estática es equivalente a querer crear un museo de gente viva. Esta visión rechazaba la idea de que la preservación cultural debiera venir a costa del bienestar sanitario y el progreso social de sus habitantes.

Desafíos logísticos y crecimiento exponencial de la demanda

La implementación física del proyecto comenzó con condiciones extremadamente precarias. Cuando Ramiro Uribe Espinosa llegó a la Alta Guajira, solo existía un puesto de salud y una pequeña vivienda para el personal. Junto con su familia y Paulina Amaya, una auxiliar de enfermería clave en la labor, se dedicaron a adecuar un terreno, sembrar árboles frutales y construir los sistemas de acueducto y alcantarillado. La tarea de convencer a los pacientes fue descrita como la parte más difícil, ya que la cultura wayuu no tenía la tradición de viajar por largos tiempos a lugares ajenos a su entorno para recibir atención.

Las dudas iniciales de la población eran razonables ante la incertidumbre sobre la alimentación y el alojamiento. Sin embargo, la aceptación progresiva transformó las cifras de atención. Al inaugurarse, el hospital atendía apenas 15 pacientes al mes. Con el tiempo, esa cifra creció exponencialmente hasta recibir 3.000 pacientes mensuales, lo que equivale a una atención diaria de aproximadamente 100 personas. Este aumento drástico demuestra el éxito de la estrategia de construcción de confianza y la adaptación del modelo asistencial a las necesidades reales de la comunidad.

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Operatividad antes de la Ley 100 de 1993

El funcionamiento del hospital durante sus primeras décadas ocurrió en un contexto anterior a la aprobación de la Ley 100 de 1993. Esta normativa posterior transformó dramáticamente la atención en salud pública en territorios lejanos de los centros de poder como la Alta Guajira. En la etapa anterior, los servicios de salud del Estado aún podían organizarse con y para la gente, adecuados a las condiciones particulares de acceso y anclados en redes comunitarias tejidas durante largos años de trabajo.

El Hospital Indígena de Nazareth, ubicado en el corregimiento del mismo nombre, no se limitó a su infraestructura fija. Desplazaba semanalmente servicios médicos por un territorio de cerca de 5.000 kilómetros cuadrados. Mediante las llamadas penetraciones, apoyados en la red comunitaria de promotores de salud, llevaban médicos, odontólogos, bacteriólogas y enfermeras a los lugares más recónditos del territorio guajiro. Esta movilidad fue esencial para garantizar que la biomedicina llegara a quienes, por distancia y tradición, no accedían fácilmente a los centros urbanos.

La legado de Ramiro Uribe Espinosa y su equipo en el Hospital Indígena de Nazareth representa un hito en la historia de la salud pública en Colombia. Su capacidad para integrar la biomedicina con la cultura médica tradicional wayuu abrió una vía de esperanza y bienestar para miles de personas en la Alta Guajira. La muerte de este médico paisa en Bogotá el día de hoy sirve como un recordatorio urgente de la importancia de mantener estos modelos de atención culturalmente sensibles, especialmente frente a los cambios legislativos y los conflictos armados que han marcado la región durante décadas.