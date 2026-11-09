Legis entra en reorganización empresarial tras la caída del formato Minerva

Legis, creadora del formato Minerva, inicia proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades para renegociar deudas y superar crisis financiera.

La empresa Legis, entidad fundadora del histórico formato de hojas de vida Minerva, ha confirmado su ingreso a un proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades en Colombia. Esta decisión estratégica busca renegociar las obligaciones financieras de la compañía y garantizar la continuidad de sus operaciones comerciales en medio de una crisis económica significativa.

Contexto de la Crisis Financiera

Los resultados financieros correspondientes al año 2025 revelan una situación delicada para la corporación. Los ingresos totales de Legis alcanzaron la cifra de $24.657 millones, lo que representa un crecimiento marginal de apenas 0,71% en comparación con el ejercicio anterior. A pesar de este ligero incremento en las ventas, la empresa cerró el año fiscal con una pérdida neta de $647 millones, evidenciando desafíos estructurales en su modelo de negocio.

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No obstante, la reducción de las pérdidas fue notable. La pérdida registrada en 2025 se minimizó en un 52,54% frente a la cuantía presentada en 2024, señalando un comienzo de estabilización en los indicadores de rentabilidad. Esta mejora parcial no ha sido suficiente para evitar la intervención regulatoria necesaria para reestructurar el pasivo de la organización.

Evolución Histórica y Operativa

La trayectoria de Legis se remonta a 1951, cuando los abogados Tito Livio Caldas y Alberto Silva impulsaron una publicación especializada en legislación económica. Inicialmente, el modelo de negocio consistía en ofrecer información jurídica mediante suscripciones, donde los clientes recibían códigos y publicaciones que se mantenían actualizados a través de cuadernillos distribuidos periódicamente. Este enfoque consolidó a la empresa como referente en información legal durante décadas.

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Miguel Caldas, hermano de uno de los fundadores, se incorporó posteriormente como socio, lo que redistribuyó la propiedad entre tres familias. La diversificación comenzó en 1966 con el lanzamiento del Directorio Industrial de Colombia (DIC), desarrollando contenidos para diversos sectores económicos. En 1968, la adquisición de la imprenta Minerva marcó un punto de inflexión, permitiendo la comercialización de hojas de vida y formularios contables que definieron la cultura laboral colombiana.

Impacto de la Digitalización en el Mercado

El formato Minerva fue durante más de siete décadas el estándar para elaborar currículos en Colombia, exigido en papelerías y diligenciado a mano. Esta metodología, que valoraba documentos extensos y múltiples soportes, ha sido desplazada por la digitalización y plataformas como LinkedIn. Las empresas modernas priorizan hojas de vida concisas que destacan resultados específicos, un cambio cultural que ha erosionado la demanda del producto icónico de Legis.

Esta transformación digital provocó una contracción drástica en las operaciones de la compañía. Legis pasó de mantener cerca de 1.200 empleados e ingresos superiores a $250.000 millones a reducir su fuerza laboral a menos de 400 trabajadores. La pérdida de participación de mercado y la obsolescencia de su producto principal contribuyeron directamente a la situación de iliquidez actual.

Estrategia de Reestructuración y Proyecciones

Ante la imposibilidad de cubrir los plazos de pago sin interrumpir servicios, Legis busca mediante la reorganización ajustar los tiempos de pago debido a una situación calificada como transitoria de iliquidez. La Superintendencia de Sociedades supervisa este proceso para garantizar que la entidad pueda cumplir sus compromisos con acreedores y empleados sin colapsar.

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La gerencia de Legis proyecta un retorno a la rentabilidad a mediano y largo plazo. Para el año 2028, la compañía estima alcanzar ventas comprendidas entre $35.000 millones y $40.000 millones. A más largo plazo, el objetivo es consolidar ingresos cercanos a los $50.000 millones para el año 2030, apoyándose en su patrimonio actual de $11.117 millones.

El balance general de 2025 muestra activos por $33.409 millones, un incremento del 15,01% interanual. Sin embargo, los pasivos crecieron un 19,98% hasta alcanzar $22.292 millones. Este desequilibrio entre activos y pasivos subraya la urgencia de la reestructuración. La medida pretende asegurar la viabilidad de una empresa que ha marcado la historia empresarial de Colombia, permitiendo su adaptación a las nuevas realidades del mercado laboral y tecnológico.