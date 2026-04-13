Legislativo Revela Graves Incumplimientos y Baja Ejecución Presupuestal en el Gobierno de Petro

Informes de congresistas muestran un alto índice de incumplimiento de promesas y baja ejecución presupuestal en el gobierno de Gustavo Petro, generando preocupación sobre la gestión gubernamental.

El gobierno de Gustavo Petro enfrenta un escrutinio cada vez mayor a medida que se acerca al final de su mandato. Desde el Legislativo, se han intensificado las revisiones sobre la ejecución de las política s del Ejecutivo, evidenciando preocupaciones significativas. Dos informes clave, presentados por las representantes a la Cámara Luz Pastrana y Carolina Arbeláez, revelan cifras alarmantes sobre el cumplimiento de las promesas del gobierno y la ejecución presupuestal de los ministerios.

El informe de Luz Pastrana, representante del Huila, analizó 214 promesas incluidas en el Plan de Desarrollo 'Colombia, potencia mundial de la vida', presentado en 2022. El análisis, realizado hasta el 10 de abril de 2026, arrojó un preocupante índice de incumplimiento del 71%. De las promesas realizadas por el presidente Petro, 152 no se han cumplido, con solo 62 parcialmente cumplidas o cumplidas en su totalidad. Pastrana criticó duramente el programa de gobierno, sugiriendo que muchos de los votantes quizás no lo leyeron a fondo antes de apoyar las reformas propuestas. En seguridad y defensa, de 16 promesas formuladas, solo cuatro se concretaron, mientras que en temas de paz, justicia, corrupción e institucionalidad, de 21 propuestas, solo ocho se materializaron. En el ámbito de la salud, de 17 promesas, solo dos se implementaron, dejando sin cumplir objetivos clave como el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

Por otro lado, el informe de Carolina Arbeláez se centró en los porcentajes de ejecución presupuestal de los ministerios en el último trimestre (enero-marzo de 2026). Los resultados son igualmente preocupantes, con ningún ministerio alcanzando el 30% de ejecución. Arbeláez denunció que el gobierno tiene billones de pesos sin ejecutar, a pesar de las necesidades urgentes de la población colombiana. El informe detalla las bajas ejecuciones presupuestales en varios ministerios, como el Ministerio del Interior, la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación, todos con un 3% de ejecución. Otros ministerios, como Ciencia, Tecnología e Innovación, Igualdad y Justicia, también presentan bajos niveles de ejecución, mientras que los ministerios de Ambiente y Transporte, Trabajo, Agricultura y Hacienda, Cultura, Comercio, Vivienda, Relaciones Exteriores y Telecomunicaciones muestran porcentajes de ejecución que varían entre el 8% y el 18%. Esta situación genera preocupación sobre la capacidad del gobierno para implementar sus políticas y atender las necesidades de los ciudadanos. La falta de ejecución presupuestal y el incumplimiento de las promesas plantean serias dudas sobre la gestión gubernamental y su impacto en el bienestar de los colombianos





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