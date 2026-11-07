Léider Berrío regresa al DIM tras lesión de ligamentos y suma victoria sobre Fortaleza

Léider Berrío vuelve a las canchas tras 255 días de lesión para ayudar al DIM en la final del Clausura. Conoce los detalles de su retorno y la situación del equipo.

El ataque del Deportivo Independiente Medellín dio un paso crucial con el retorno de su delantero estrella Léider Berrío. El jugador de 28 años volvió a competir después de superar una grave lesión de ligamentos que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante 255 días. Su reaparición coincidió con la victoria del equipo rojo frente al Fortaleza FC en el estadio De Techo de Bogotá.

Detalles del regreso y rendimiento técnico

Léider Berrío ingresó al campo de juego en el minuto 74 del partido correspondiente a la fecha 18 del torneo Clausura. A pesar de haber pasado solo un poco menos de 20 minutos en la cancha, el atacante cordobés logró demostrar que no había perdido su destreza técnica. Para sorpresa de los espectadores, realizó un golazo con rabona, una acción que requiere una habilidad excepcional y que pocos futbolistas logran ejecutar con precisión.

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Este evento deportivo marcó el fin de una larga espera para el delantero y su afición. Berrío no jugaba desde el 24 de febrero, fecha en la que sufrió la ruptura de los ligamentos de su rodilla durante el duelo de ida de la tercera ronda de clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Liverpool de Uruguay.

Superación física y compromiso institucional

La recuperación de una lesión de ligamentos es considerada uno de los desafíos más difíciles para un futbolista profesional. Este tipo de traumatismo suele requerir un proceso de rehabilitación extenso, que a menudo incluye cirugía y un mínimo de seis meses de inactividad antes de lograr el retorno competitivo. Berrío tardó casi nueve meses en recuperar su estado óptimo.

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El futbolista compartió públicamente sobre el proceso difícil que atraviesa para llegar a este punto. Atribuyó su éxito a la disciplina, el trabajo duro y el apoyo de su familia y del club. Reconoció que existieron momentos de duda sobre su capacidad para volver a jugar fútbol profesional, pero su contrato vigente con el Deportivo Independiente Medellín lo compromete hasta el 31 de diciembre de 2027.

Perspectiva del entrenador y contexto del equipo

Amaranto Perea, entrenador del Deportivo Independiente Medellín, expresó su satisfacción por la presencia de Léider Berrío en el plantel. El técnico explicó que la situación del equipo requiere sumar calidad ofensiva debido a la ausencia de otros jugadores clave. Perea señaló que Juan Fernando Quintero y Agustín Martegani están lesionados y no estarán disponibles para los compromisos inmediatos.

La estrategia del cuerpo técnico consiste en cuidar a estos futbolistas importantes para que estén listos para los cuadrangulares semifinales. El objetivo es que Quintero, Martegani y otros elementos del ataque estén al máximo nivel para disputar las instancias decisivas que iniciarían en la tercera semana de noviembre.

Impacto en el torneo y próximos pasos

El regreso de Berrío llega en un momento estratégico para que el Deportivo Independiente Medellín consolide su posición. El equipo busca asegurar el pase a los cuadrangulares contra Águilas Doradas en la última fecha del torneo, que se disputará la próxima semana. La presencia de jugadores de la talla de Berrío y Jackson Martínez aporta una calidad adicional a la plantilla.

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En la posición de delantero, Léider Berrío y Daniel Cataño deberán competir por la titularidad en los próximos encuentros. El jugador confirmó que la sana competencia es beneficiosa para todos y enfatizó la necesidad de disfrutar del momento mientras se enfoca en los objetivos deportivos restantes. Berrío acumula 10 goles y 7 asistencias en 62 partidos con la camiseta roja desde su llegada al cuadro antioqueño a principios de 2025.