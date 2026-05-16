Leidy Cuestas, una mujer creativa que ayuda a niños en Colombia

Leidy Cuestas es una mujer de 36 años que, gracias a su creatividad y a su determinación, ha logrado transformar la vida de muchas familias colombianas. Desde que su madre quedó sola junto a su hermana gemela siendo muy pequeñas en Bogotá, aprendió el valor de la gratitud, del trabajo y de la solidaridad. Por eso, lo suyo es ayudar y crecer.

Buscar el nombre de Leidy Cuestas (de 36 años) es encontrarse con la historia de una mujer que, además de poner a sonreír a cientos de niños de bajos recursos, lleva en alto el nombre de Colombia y de su capacidad inventiva.

Su agenda permanece copada de invitaciones internacionales, gestión de eventos de su fundación y de producción de un producto que ideó en su tesis de diseñadora industrial. Desde que su madre quedó sola junto a su hermana gemela siendo muy pequeñas en Bogotá, aprendió el valor de la gratitud, del trabajo y de la solidaridad. Por eso, lo suyo es ayudar y crecer





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