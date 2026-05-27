Leire Martínez brilló en Bogotá sin La Oreja de Van Gogh: así fue su paso por Colombia y la entrevista en la que habló de su nueva vida como solista

Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, inició su carrera solista hace dos años. En su gira por Colombia, ofreció conciertos en Bogotá y Medellín, y concedió una entrevista donde habló sobre su nuevo álbum, los desafíos emocionales de su salida del grupo y los miedos superados.

Leire Martínez , la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, ofreció un concierto inolvidable en Bogotá como parte de su gira en solitario. La artista española, que hace dos años emprendió un nuevo camino musical tras su salida del grupo, se presentó en la capital colombiana y en Medellín, donde cautivó a sus seguidores con su carisma y su potente voz.

En una entrevista exclusiva con EL TIEMPO, Leire habló sobre los desafíos emocionales de esta nueva etapa, la creación de su álbum debut "Historias de aquella niña", y cómo ha enfrentado las dudas y los miedos que surgieron al dejar atrás un proyecto de 17 años. La cantante confesó que el proceso fue un ejercicio terapéutico que le permitió validar sus emociones y encontrar su identidad musical.

"Este disco nació como un desahogo necesario. Había dolor, enfado, mucha inquietud. Me preguntaba cómo sería mi presente y mi futuro. La música me ayudó a desbloquear todas esas dudas", expresó Leire, quien prefirió no entrar en detalles sobre su salida del grupo, pero afirmó que hablar de su experiencia y del repertorio de La Oreja nunca será un tabú.

Durante su show en Córdoba, Argentina, la intérprete de "Jueves" no pudo contener las lágrimas al recordar su pasado y compartir con el público la nostalgia que siente al saber que esa noche comenzaba la gira de su antigua banda en España.

"Hoy arrancaba la gira de La Oreja de Van Gogh en España y no pensaba que me iba a afectar, pero sí, afecta. Es verdad que hoy hay canciones que se me van a trabar más de lo normal. Pero trabajé mucho en aquel proyecto. Han sido diecisiete años increíbles", dijo entre lágrimas.

Leire también reflexionó sobre los miedos que enfrentó al empezar de nuevo a los 40 años, en una industria que a menudo valora la juventud por encima de todo.

"Mis miedos venían de las dudas sobre mi capacidad para sacar adelante un nuevo proyecto. Vivimos en un mundo donde el foco está en lo joven, en la belleza entendida desde la vitalidad. Parece que ahí no hay límites. Y yo ya no tengo 20 años.

Sabía que eso podía convertirse en una limitación. Pensaba: quizá la gente ya se cansó de escucharme, quizá solo quieren cosas nuevas.

Además, hoy todo se consume tan rápido que si no conquistas en los primeros diez segundos, tu proyecto deja de interesar", confesó. Sin embargo, la realidad ha superado sus expectativas. Con más de medio millón de oyentes en Spotify y un álbum de 12 canciones, Leire ha logrado consolidar su carrera en solitario.

"Es curioso porque en medio de todo, me he vuelto a sentir como una principiante absoluta. La sensación de tener que volver a montar una banda, volver a salir, volver a empezar, abruma. Todo es distinto. Pero ya pasó más de un año y con la nueva banda todo está mucho más trabajado", agregó.

La gira por Colombia marcó un hito en su carrera, demostrando que su música sigue conectando con el público latinoamericano. Leire Martínez demostró que, a pesar de los cambios, su pasión por la música sigue intacta y que está lista para escribir un nuevo capítulo en su vida artística





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Leire Martínez Solista La Oreja De Van Gogh Concierto Bogotá Álbum Historias De Aquella Niña

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Regiotram tendrá nueva tecnología: sus obras serán más rápidas que las del metro de BogotáLa nueva maquinaria permitirá optimizar el proceso de instalación de la estructura ferroviaria y agilizar de esta manera el movimiento de materiales en distintos frentes de obra.

Read more »

Desaparición de Hamel Leo Thierry Florina confirmada, estaba en BogotáEl ciudadano francés, desaparecido en Ituango, ha sido localizado en Bogotá y está sano y salvo.

Read more »

Alcaldía de Bogotá ofrece ayudas de hasta 3 millones para negocios en BogotáDescubra cómo postularse al Programa 'Emprendópolis 2.0' y recibir hasta $3.000.000 en capitalización productiva no reembolsable.

Read more »

Cinco miembros de una familia asesinados por una presunta guerra entre dueños de carnicerías en BogotáLa violencia volvió a golpear al norte de Bogotá este martes 26 de mayo tras el asesinato de José Víctor Rojas González, un comerciante de 35 años vin...

Read more »