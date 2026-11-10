Lens destituye a Yannick Cahuzac tras la histórica derrota ante el Como

El RC Lens destituyó a Yannick Cahuzac tras la goleada 9-1 ante el Como en la Liga de Campeones, según una fuente cercana al club.

El RC Lens destituyó a su entrenador Yannick Cahuzac menos de una semana después de la histórica derrota por 9-1 frente al Como de Italia en la Liga de Campeones de Europa. La información fue confirmada este martes a la AFP por una fuente cercana al club, en línea con lo publicado previamente por el diario L'Équipe. La salida del técnico francés llega después de otra derrota en casa, esta vez ante el Marsella por 2-1 en la Ligue 1, disputada el domingo.

Cahuzac había reemplazado a Dino Toppmöller hace menos de dos meses. El exmediocampista asumió el cargo como entrenador principal tras la sorpresiva salida del técnico alemán, que dejó el banquillo después de solo cuatro jornadas de la liga francesa. El cambio de mando se produjo con el equipo ya en una dinámica negativa que el nuevo técnico no logró revertir.

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Balance del Lens bajo la dirección de Cahuzac

En nueve partidos al frente del Lens, Yannick Cahuzac consiguió tres victorias y seis derrotas en todas las competiciones. El dato más preocupante para el club es que no logró sumar ningún punto en la Liga de Campeones. El equipo cayó ante el Sporting de Portugal por 2-0, ante el Brujas por 3-0 y, finalmente, ante el Como por 9-1, la peor derrota registrada jamás por un club francés en la competición.

Tras el partido contra el Marsella, Cahuzac reconoció que el equipo arrastraba secuelas emocionales del revés europeo. Explicó que sentían estar enfermos y que la goleada del miércoles había dejado huella en el plantel. También señaló que el grupo supo levantar la cabeza, pero admitió que existían carencias importantes y que el equipo había perdido confianza en su juego.

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Postura de la directiva y debate sobre el técnico

El presidente del RC Lens, Joseph Oughourlian, se pronunció el domingo en el canal Ligue 1+ y afirmó que el resultado no era aceptable delante de los aficionados en el estadio Bollaert. Según explicó el mandatario, ordenó escribir la frase 'nunca más' en las paredes del vestuario como advertencia para el plantel.

El Lens fue campeón de la Copa de Francia y terminó segundo del campeonato el año pasado, por detrás del PSG, bajo la dirección de Pierre Sage. Ese mismo plantel logró clasificarse a la Liga de Campeones con Sage, pero los entrenadores que llegaron después no lograron sostener ese proceso. Columnistas especializados en el fútbol francés sostienen que, en casos como este, el resultado suele pesar más que el trabajo de fondo del técnico, algo que se refleja en la decisión tomada por la directiva.

Desde otra perspectiva, el análisis señala que el club atraviesa una situación difícil, ya que el equipo incluso ganó la Supercopa de Francia al inicio de la temporada. Aun así, la directiva optó por cortar el ciclo de Cahuzac principalmente por el impacto de la goleada europea, dejando abierta la discusión sobre cuánto tiempo debe tener un entrenador para consolidar un proyecto.

Situación en la liga y próximos desafíos del club

El Lens ocupa actualmente el undécimo puesto de la Ligue 1 y se encuentra a siete puntos del podio tras disputar diez jornadas. La clasificación convierte la búsqueda de un nuevo entrenador en una prioridad inmediata para recuperar regularidad en el campeonato y evitar que la temporada se complique aún más.

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El club deberá definir quién asumirá el banquillo en un momento de máxima presión, con la afición reclamando una respuesta inmediata. La combinación de una eliminación europea sin puntos, una racha de derrotas en casa y una distancia considerable frente a los primeros puestos marcará el desafío del próximo entrenador del RC Lens.