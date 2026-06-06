Leo Balerdi se pierde el Mundial 2026 por lesión muscular

El defensor del Olympique de Marsella sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha durante un entrenamiento en Texas y no podrá integrar la lista de la Albiceleste para la Copa del Mundo.

El defensor Leo Balerdi quedó fuera del Mundial 2026 tras sufrir una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el jugador no podrá formar parte de la nómina que disputará el torneo en Norteamérica.

El inconveniente físico se produjo durante un entrenamiento realizado en Texas, en la antesala del amistoso que Argentina disputará frente a Honduras. La ausencia del defensor del Olympique de Marsella obliga al cuerpo técnico a reorganizar sus planes defensivos. La reglamentación permite que Lionel Scaloni incorpore un nuevo jugador para reemplazar al zaguero en la lista definitiva que competirá en la Copa del Mundo.

La salida de Balerdi vuelve a poner atención sobre el estado físico de los integrantes del plantel campeón de Catar 2022. Sin embargo, las noticias son más alentadoras en el caso de Lionel Messi, quien entrenó junto al resto del grupo tras recuperarse de una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo sufrida en su último encuentro con Inter Miami.

El capitán argentino podría sumar minutos en el compromiso amistoso ante Honduras y también estar disponible para el encuentro frente a Islandia en Alabama. Ambos partidos forman parte de la preparación final antes del estreno mundialista. Argentina iniciará la defensa de su título el próximo 16 de junio ante Argelia en Kansas City. La Albiceleste integra el Grupo J, que también está conformado por Austria y Jordania.

Con la baja confirmada de Balerdi, el cuerpo técnico deberá definir quién ocupará su lugar para afrontar el desafío de buscar una nueva consagración mundial





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