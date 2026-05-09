Leo Messi directora con gol y dos asistencias en victoria del Inter Miami por 4-2 contra Toronto

El delantero Leo Messi dirigió al Inter Miami a su victoria por 4-2 en su partido de apertura de la duodécima jornada de la MLS contra Toronto. El Inter Miami dejó escapar dos últimos empates en casa y se regaló una victoria cómoda en Toronto.

El delantero Leo Messi dirigió a su equipo, el Inter Miami, a la victoria de 4-2 en su partido de apertura de la duodécima jornada de la MLS contra Toronto , en el campo del nuevo NU Stadium .

El equipo Miami dejó escapar dos últimos empates en casa y se regaló una victoria cómoda en Toronto, en el que también participaron con goles Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Sergio Reguilón. El encuentro concluyó con una goleada, pero el Inter Miami necesitó tiempo para romper la igualdad, con un gol clave de Rodrigo De Paul.

Además, hubo polémicas en la reanudación, como la anotación del 2-0 de Suárez y la posterior expulsión de Edwards





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