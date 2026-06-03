Leonardo Huerta respalda a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial

El exfórmula vicepresidencial de Claudia López anunció su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta electoral, destacando las coincidencias con José Manuel Restrepo y defendiendo el ejercicio de Abelardo como abogado.

Leonardo Huerta , quien fuera fórmula vicepresidencial de Claudia López en las elecciones del pasado 31 de mayo, anunció su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta electoral.

Según Huerta, este apoyo no se basa en acuerdos políticos, sino en las coincidencias que ha encontrado con José Manuel Restrepo, la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. Huerta aseguró que Restrepo es una persona 'humana, decente, que respeta las instituciones' y con un profundo conocimiento de los asuntos del Estado.

'Por eso, hemos decidido, para la segunda vuelta, apoyar a Abelardo de la Espriella en su carrera presidencial', dijo Huerta. Sin embargo, aclaró que este apoyo 'no es un cheque en blanco'.

Además, defendió a Abelardo de la Espriella en su ejercicio como abogado, señalando que 'cuando un abogado defiende a un cliente, no está defendiendo su conducta, sino garantizando sus derechos humanos y el debido proceso'





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