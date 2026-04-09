Leonel Álvarez deja la dirección técnica del Atlético Bucaramanga

Leonel Álvarez finaliza su etapa como director técnico del Atlético Bucaramanga tras un año y 66 partidos. La decisión se tomó después de una serie de malos resultados y la eliminación en la Copa Sudamericana. El equipo buscará un nuevo entrenador para la próxima temporada.

Luego de un año y 66 partidos dirigidos, el ciclo de Leonel Álvarez como director técnico del Atlético Bucaramanga ha llegado a su fin. Esta noticia fue confirmada por fuentes internas, revelando un acuerdo entre la directiva y el cuerpo técnico para finalizar la relación laboral. La eliminación en la Copa Sudamericana , combinada con los resultados adversos en las últimas fechas de la Liga BetPlay I de 2026 y una baja en el desempeño del equipo, precipitaron la decisión.

El equipo santandereano acumuló seis partidos sin conocer la victoria y sufrió cuatro derrotas consecutivas. En total, en el campeonato colombiano, el equipo logró 4 victorias, 7 empates y 4 derrotas en 15 partidos, lo que dificultó su avance a los cuartos de final, a pesar de que aún quedaban 4 jornadas por disputar. Leonel Álvarez asumió el cargo el 22 de marzo de 2025, debutando con una victoria 2-0 sobre Atlético Nacional. Reemplazó a Gustavo Florentín, quien no había cumplido con las expectativas. Bajo la dirección de Álvarez, el equipo experimentó momentos destacados, como en la Liga BetPlay II de 2025, donde compitieron por llegar a la final, y en encuentros internacionales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, incluyendo partidos contra Racing y Atlético Mineiro. Sin embargo, también hubo actuaciones decepcionantes, como en los cuadrangulares semifinales de la Liga II de 2025 contra Fortaleza, y en partidos contra Racing y Colo Colo. Desde una perspectiva numérica, Leonel Álvarez concluye su etapa con un rendimiento superior al 50%. En 66 partidos, obtuvo 29 victorias, 19 empates y 18 derrotas, con 89 goles a favor y 65 en contra, acumulando 106 puntos y un rendimiento del 53,5%. Sus números en la Liga fueron de 51 partidos, 23 victorias, 15 empates, 13 derrotas, 84 puntos y un rendimiento del 54,9%. En eventos internacionales, dirigió 9 partidos, logrando 2 victorias, 3 empates, 4 derrotas, 9 puntos y un rendimiento del 33,3%. En la Copa BetPlay, su registro fue de 6 partidos, 4 victorias, 1 empate, 1 derrota, 13 puntos y un rendimiento del 72,2%.\En cuanto a su enfoque táctico, Álvarez generalmente implementó un esquema con cuatro defensores, dos volantes de contención, dos extremos, un enganche y un delantero. Buscaba que su equipo dominara el juego a través de la posesión del balón, la intensidad en la recuperación y la velocidad en el ataque. La noticia del cambio de entrenador ha generado especulaciones, y el nombre del uruguayo Pablo Peirano ha resonado en los medios como posible sucesor.\El ciclo de Leonel Álvarez en Atlético Bucaramanga se cierra con un balance de victorias y derrotas, destacando momentos de gloria y desafíos que marcaron su gestión. Los números finales reflejan su desempeño en las diferentes competiciones, dejando un legado que será recordado por la afición. El club ahora se enfoca en encontrar un nuevo líder técnico que pueda continuar el proyecto y lograr los objetivos planteados. Se espera que el nuevo entrenador implemente estrategias para mejorar el rendimiento del equipo y buscar un lugar en los playoffs. La afición bumanguesa espera que el club vuelva a estar en la parte alta de la tabla y represente dignamente a la ciudad





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