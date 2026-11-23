Leonisa, fundada por los hermanos Urrea en 1956, reporta ingresos de $1,68 billones en 2025, liderando el sector de ropa interior en Colombia según datos oficiales.

Leonisa se mantiene firme como la marca dominante en el sector de ropa interior femenina en Colombia, consolidando su posición de liderazgo con ingresos totales de 1,68 billones de pesos para el año 2025. Esta cifra representa un crecimiento del 3,6% respecto a 2024 y le otorga el control del 48,1% del mercado de las 23 empresas analizadas. Según el Mapa Nacional del Retail 2026 publicado por Mall & Retail, basado en cifras consolidadas de 2025, la compañía lidera claramente la categoría.

Orígenes familiares y fundación histórica

La historia de Leonisa comenzó en Guatapé, donde Joaquín Urrea, junto con sus cuatro hermanos, inició un pequeño negocio familiar alquilando un local por cinco pesos para vender telas y medias. A mediados de los años cincuenta, durante la bonanza cafetera, la familia se trasladó a Armenia y abrió la tienda Volga con su padre, abasteciéndose desde Pereira. Allí, Joaquín observó que los brasieres de satín de Fabritex en Medellín tenían alta demanda, lo que inspiró la producción propia. Tras regresar a Antioquia, contrataron a Fabiola Valencia como primera empleada, quien replicó el diseño exitoso.

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Estrategia de nombres y capital inicial

Los hermanos Marco Aurelio, Joaquín Eduardo, Julio Ernesto y Luis Urrea fundaron la compañía el 20 de noviembre de 1956. Consideraron el nombre Leona, pero lo descartaron por agresión legal del Club Leones. Elegieron Leonisa, manteniendo la L en honor a su abuela Ludovica. El economista Carlos Enrique Ramírez, autor de Internacionalización de Leonisa, destaca que no existían otras empresas dedicadas a ropa interior femenina en el país en esa época. Los diseños iniciales eran artesanales, y la referencia 1000, o punta de diamante, se volvió emblemática para su expansión internacional.

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Estructura corporativa y resultados 2025

Leonisa opera a través de tres compañías especializadas. Girdle & Lingerie se enfoca en ventas internacionales con ingresos de 895.965 millones de pesos en 2025, un aumento del 4,9%. Votre Passion, dedicada a la venta directa por catálogo, alcanzó 618.013 millones de pesos, con un crecimiento del 3,2%. Distribuidora Colombiana de Sentimientos de Belleza, responsable de tiendas físicas, facturó 203.594 millones de pesos, mostrando un incremento del 12% en el mismo periodo.

Crecimiento del sector retail en Colombia

Las 23 empresas analizadas en el sector conjuntamente facturaron 3,497 billones de pesos en 2025, registrando un crecimiento general del 5,9%. Leonisa no solo lidera en volumen de ventas, sino que también destaca por su capacidad de adaptación a lo largo de siete décadas. La empresa transformó una iniciativa familiar local en un referente industrial, manteniendo su relevancia en un mercado dinámico y competitivo a nivel nacional e internacional.