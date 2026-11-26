Daniel Cataño salió lesionado del clásico Medellín contra Nacional en la fecha 2. Esta es la tercera baja física del equipo en los últimos tres partidos.

Medellín sufrió una nueva baja contundente en su alineación titular durante el partido correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales del grupo A. El mediocampista Daniel Cataño abandonó el campo de juego lesionado en el Clásico Poblano disputado este miércoles contra Atlético Nacional. Este incidente marca el tercer jugador del equipo que deja el campo con molestias físicas en los últimos tres encuentros oficiales.

La jugada y el momento exacto de la lesión

El incidente ocurrió a los diez minutos del encuentro, cuando Daniel Cataño y James Rodríguez disputaban un balón en zona de presión. El jugador de Atlético Nacional cayó sobre el mediocampista del Poderoso, provocando un dolor intenso e inmediato en la rodilla izquierda de Cataño. El impacto fue tal que el futbolista tuvo que ser retirado del terreno inicialmente en camilla, aunque intentó regresar al campo un minuto después para no dejar a su equipo en inferioridad numérica.

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Sin embargo, la evidencia de su dolor era insoportable. Cataño mostraba claras dificultades para caminar y sosteniéndose la pierna afectada. Ante la gravedad de la situación, el cuerpo técnico decidió hacer la sustitución definitiva al minuto catorce. Llegó Léider Berrío para ocupar su puesto, mientras el banco del Medellín reflejaba una profunda preocupación por el estado de su compañero.

Antecedentes físicos de Cataño en el equipo

Esta lesión añade una capa de complejidad a la salud del equipo, ya que no es la primera vez que Daniel Cataño enfrenta problemas físicos desde su incorporación. En enero de 2026, durante su debut frente a Deportes Tolima, sufrió una lesión de bajo grado en la pantorrilla a los diez minutos de entrar, lo que lo mantuvo fuera de las canchas por más de un mes. La recurrencia de estas molestias pone en duda su disponibilidad para la fase decisiva del torneo.

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Además de este incidente, Cataño ya había reportado dolencias en el pasado reciente. El 11 de abril, en otro clásico disputado contra el mismo rival, tuvo que abandonar el partido por una molestia no especificada. En agosto, también enfrentó problemas físicos en la rodilla tras marcar un gol frente a Deportes Tolima. A pesar de estas señales de alerta, el futbolista parecía estar recuperando su mejor nivel y ganando protagonismo en la estrategia del entrenador.

Contexto de bajas consecutivas en el plantel

La ausencia de Cataño se suma a otras pérdidas recientes que han afectado la continuidad táctica del Medellín. En el partido anterior contra Águilas Doradas, salió lesionado Diego Moreno. Previamente, frente a Santa Fe, Didier Moreno también tuvo que dejar el compromiso con molestias. Esta cadena de bajas por problemas físicos obliga al cuerpo técnico a buscar soluciones en el plantel disponible en medio de una competencia de alta intensidad.

La reacción en el banquillo fue inmediata. Juan Fernando Quintero, compañero de Cataño, le pidió desde la suplencia que se tendiera nuevamente en el campo para facilitar su retiro en camilla, demostrando la solidaridad del equipo ante la adversidad. El ambiente en el estadio reflejaba tensión, no solo por el resultado, sino por el desgaste físico de sus figuras clave en un momento crucial del campeonato.

Evaluación médica y próximos pasos

El cuerpo médico del Medellín ya ha iniciado la evaluación oficial del alcance de la lesión en la rodilla izquierda de Daniel Cataño. Se desconoce hasta este momento el tiempo exacto que estará fuera de las canchas, aunque la gravedad inicial sugiere que podría perderse partidos importantes en la ronda siguiente. Esta baja es un golpe sensible para un equipo que busca consolidar su posición en la fase final del torneo y necesita contar con su plantel completo.

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La próxima actualización sobre el estado de salud de Cataño dependerá de los resultados de las pruebas de imagen que se le realicen. Hasta que no se conozca el pronóstico médico oficial, el equipo deberá adaptar su formación para suplir la falta de creatividad y presión en el medio campo que representa el jugador. La situación queda pendiente mientras se determina si podrá estar disponible para el siguiente compromiso de los cuadrangulares semifinales.