Millonarios FC confirma sobrecarga en Cuadrado y esguince en Mackalister Silva. Ambos jugadores quedan dudas para los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II.

Millonarios FC publicó el parte médico oficial de sus jugadores Juan Guillermo Cuadrado, David Mackalister Silva y Daniel Ruiz. El informe detalla el estado físico de los futbolistas tras el empate sin goles frente a Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca.

Diagnóstico médico de Cuadrado y Mackalister Silva

El club capitalino confirmó que Juan Guillermo Cuadrado presenta una sobrecarga en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Esta lesión se produjo durante el partido del fin de semana contra Deportivo Cali. Por su parte, David Mackalister Silva sufrió un esguince del ligamento colateral medial de su rodilla derecha.

Also read Once Caldas y Atlético Nacional empatan 0-0 en el inicio de los cuadrangulares colombianos

Ambos jugadores iniciaron inmediatamente su proceso de manejo médico. El tiempo de incapacidad para Cuadrado y Mackalister Silva se definirá según su evolución física en los próximos días. El equipo no entregó estimados concretos de recuperación, por lo que su participación queda en duda.

Daniel Ruiz, en tanto, atraviesa la etapa final de su recuperación. El volante ofensivo, formado en las divisiones menores del club, ya realiza trabajos diferenciados de campo. El comunicado oficial cerró indicando que el jugador adelanta su rehabilitación sin tiempos específicos de baja.

Advertisement

Contexto deportivo y relevancia de los jugadores

Juan Guillermo Cuadrado llegó a Millonarios este año tras una extensa trayectoria en el fútbol de Europa. Debutó con la camiseta azul en septiembre del año pasado, en un empate 2-2 frente al Deportivo Independiente Medellín. Antes de volver al fútbol colombiano, jugó durante años en Italia e Inglaterra.

Cuadrado fue figura de la Selección Colombia en varias copas del mundo. Desde su llegada se convirtió en una de las piezas clave del plantel dirigido por el técnico del equipo. Su estado actual es preocupante para los planes del entrenador.

David Mackalister Silva es volante de creación y uno de los referentes históricos del club bogotano. Lleva varios años vistiendo la camiseta azul y es uno de los jugadores con más partidos disputados en la institución. Ha sido su capitán en numerosas ocasiones, lo que aumenta el impacto de su baja.

Impacto en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay

El empate sin goles ante Deportivo Cali marcó el inicio de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. Esta instancia reúne a los ocho mejores equipos del todos contra todos en dos grupos de cuatro. Los equipos se enfrentan en seis fechas para definir al campeón.

Advertisement

Los ganadores de cada grupo jugarán la final de la Liga BetPlay 2026-II. Millonarios comparte grupo con Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y América de Cali. Esta configuración dificulta el acceso directo a la final.

Tras la primera fecha, los cuatro equipos del grupo del Embajador suman un punto. América de Cali y Atlético Bucaramanga empataron 2-2 en sus respectivos partidos. Deportivo Cali y Millonarios igualaron sin goles en Palmaseca.

El equipo azul clasificó a esta instancia después de terminar entre los ocho mejores de la fase regular del segundo semestre. La próxima fecha se jugará a un día del reporte médico, lo que obliga al cuerpo técnico a valorar la disponibilidad de sus figuras. La evolución de las lesiones definirá si Cuadrado y Mackalister Silva pueden asistir al compromiso inmediato.