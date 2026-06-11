Lesiones en la Copa del Mundo 2022: jugadores como Jurrien Timber, Leonardo Balerdi y Billy Gilmour no jugarán por lesiones sufridas en duelos preparatorios

Durante la última fecha FIFA, seis selecciones sufrieron lesiones en sus convocados en los duelos preparatorios para la Copa del Mundo 2022. Algunos de los jugadores más afectados son Jurrien Timber, Leonardo Balerdi, Wesley y Billy Gilmour, quienes no podrán jugar por lesiones sufridas en duelos internacionales.

El fútbol de selecciones es injusto en ocasiones. Muchas figuras pierden la oportunidad de representar a su país por percances físicos que sufren con sus clubes, sin embargo, cuando estas lesiones suceden en duelos internacionales, duelen un poco más.

Durante la última fecha FIFA, los partidos premundial dejaron un sabor amargo en seis selecciones, esto dado por lesiones sufridas por uno de sus convocados en los duelos preparatorios para la máxima cita orbital. Lastimosamente, jugadores como Jurrien Timber, Leonardo Balerdi, Wesley o Billy Gilmour no jugarán la Copa del Mundo por esta razón. Los actuales campeones del mundo, la Selección de Argentina, tienen como base al equipo ganador en Catar 2022.

Leonardo Balerdi era una de las caras nuevas de la albiceleste en la defensa, pero la lesión sufrida en el gemelo derecho, la cual sufrió en el amistoso ante Honduras del pasado 6 de junio





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