Levantado el bloqueo en La Calera tras protestas por avalúo catastral y acuerdos de diálogo

Tras una jornada de protestas y bloqueos que afectaron la movilidad en la vía La Calera, se levantó el bloqueo gracias a un acuerdo entre manifestantes y autoridades. El principal motivo de las protestas es el aumento del avalúo catastral. Se establecerá una mesa de trabajo para encontrar soluciones. El alcalde explica las medidas de alivio propuestas. Además, Santa Fe debuta en la Libertadores, Ecuador aumenta aranceles a Colombia, y se reporta una convención ilegal de peleas de perros.

El bloqueo en el kilómetro 7 de la vía La Calera fue levantado este jueves a las 6:00 de la tarde. Tras una jornada marcada por protestas y bloqueos en varias regiones del país, que afectaron la movilidad de miles de ciudadanos, finalmente se logró un acuerdo que permitió la reapertura de la vía.

Las protestas, que se iniciaron en la madrugada, impidieron el tránsito hacia Bogotá, causando inconvenientes para aquellos que necesitaban acceder a citas médicas, cumplir con sus obligaciones laborales o realizar sus actividades cotidianas. La situación generó un considerable impacto en la movilidad y el desarrollo de las actividades diarias de los residentes y visitantes de la zona. Se habilitaron aperturas temporales y transbordos para el transporte público, y se habilitó una vía alterna a través de la vereda Triunfo, que conecta con la calle 187 de Bogotá, buscando mitigar los efectos de los bloqueos. Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) estuvieron presentes en el lugar para dialogar con los manifestantes, lo que condujo a la instalación de una mesa de trabajo que se reunirá este viernes a las 10:00 a.m. para abordar las preocupaciones de los ciudadanos.\El alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández, explicó que el principal motivo de las protestas es el incremento desproporcionado del avalúo catastral, lo cual genera un impacto económico significativo en los ciudadanos. Según el alcalde, el municipio enfrenta un rezago catastral de 16 años, lo que ha creado un desfase en relación con el crecimiento urbano. Para abordar esta situación, la administración municipal ha presentado un proyecto de acuerdo que incluye medidas de alivio, tales como la reducción de tarifas, mayores descuentos por pronto pago y topes máximos de incremento en predios de menor valor. La próxima semana se entregarán los nuevos recibos del impuesto predial, y los contribuyentes podrán presentar sus reclamaciones directamente en la oficina del IGAC, que estará instalada en el parque principal del municipio, facilitando así el proceso de consulta y gestión de inquietudes. La situación en La Calera refleja la complejidad de los desafíos urbanos y la necesidad de encontrar soluciones que equilibren el desarrollo con la protección de los ciudadanos.\En otras noticias, el Independiente Santa Fe debutará en la Copa Libertadores este jueves 9 de abril contra Peñarol de Uruguay en el estadio El Campín. También se reporta que, a partir del primero de mayo, Ecuador aumentará los aranceles de productos colombianos del 50% al 100%, afectando las relaciones comerciales entre ambos países. Finalmente, se destaca una anécdota del cantante Ryan Castro sobre su relación con J Balvin antes de ser amigos, revelando detalles inéditos de su trayectoria. Es importante destacar que durante las protestas, se descubrió una convención ilegal de peleas de perros en La Calera, donde se encontraron cuatro perros muertos. Las apuestas en este evento ilegal oscilaban entre 1,000 y 2,000 dólares





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