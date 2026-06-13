Levantan bloqueo intermitente en la vía al Llano tras diálogo con comunidad

El gobernador de Cundinamarca confirmó el levantamiento del bloqueo intermitente en la vía al Llano, sector Cáqueza, luego de un encuentro entre la comunidad y la ANI. La entidad se comprometió a intervenir puntos críticos y realizar seguimiento conjunto.

La Gobernación de Cundinamarca confirmó el restablecimiento total del tránsito en la vía al Llano, a la altura del municipio de Cáqueza , después de que se levantara el bloqueo intermitente que venía afectando este corredor estratégico que conecta Bogotá con los Llanos Orientales.

El levantamiento se logró tras un proceso de diálogo entre representantes de la comunidad, la Gobernación de Cundinamarca y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). El gobernador Jorge Emilio Rey, a través de sus redes sociales, informó que la ANI se comprometió a intervenir los puntos críticos identificados por los habitantes y a realizar un seguimiento conjunto a los compromisos previamente establecidos en mesas de trabajo.

Este acuerdo permitió poner fin a las restricciones de movilidad que generaban largas filas de vehículos y afectaban a transportadores, comerciantes y viajeros. La comunidad había señalado múltiples problemáticas en el tramo, como deslizamientos, baches, falta de señalización y riesgo de accidentes, lo que motivó las protestas y bloqueos. El gobernador destacó que el diálogo fue clave para evitar la continuidad de las afectaciones y encaminar soluciones estructurales en este eje vial fundamental para la economía regional.

El departamento, a través del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCUGOB), anunció que apoyará la ejecución de las medidas concertadas mediante el envío de maquinaria pesada para contribuir a las labores de mejoramiento y mantenimiento en los tramos más afectados. Además, se confirmó la participación en una jornada de trabajo comunitario programada para el próximo 4 de julio, en la que se espera la articulación entre entidades y habitantes para avanzar en las reparaciones necesarias.

Desde la Secretaría de Movilidad Contemporánea del departamento se solicitó que, en el proceso de reversión del contrato de concesión que ya realizó el privado a la ANI, la entidad nacional reciba la infraestructura en condiciones iguales o superiores a las que existían al momento de la firma inicial del acuerdo. Esta petición busca garantizar la continuidad y calidad del corredor vial, evitando un deterioro mayor que pueda generar futuros bloqueos o accidentes.

La comunidad espera que los compromisos se cumplan a cabalidad y que las mejoras sean sostenibles en el tiempo, mientras que las autoridades locales seguirán monitoreando la situación para evitar nuevos cierres. La vía al Llano es una de las arterias más importantes del país, ya que conecta la capital con departamentos como Meta, Casanare y Arauca, por donde transita gran parte de la producción agrícola, ganadera y petrolera.

Cualquier interrupción en este corredor genera graves pérdidas económicas y afecta la vida cotidiana de miles de personas. El levantamiento del bloqueo representa un alivio temporal, pero la comunidad insiste en que se requieren inversiones a largo plazo para garantizar la seguridad vial y la fluidez del tráfico.

Las autoridades departamentales y nacionales se comprometieron a mantener mesas de trabajo permanentes para dar solución a las problemáticas estructurales, como la inestabilidad de taludes, el deterioro del pavimento y la falta de obras de contención. La Gobernación de Cundinamarca reiteró su disposición al diálogo y al trabajo conjunto con la ANI y la comunidad para evitar que situaciones como esta se repitan, priorizando el bienestar de los usuarios y el desarrollo económico de la región.

Se espera que las intervenciones programadas para los próximos meses mitiguen los riesgos y mejoren las condiciones de movilidad en este importante corredor, que diariamente es transitado por miles de vehículos de carga, transporte público y particulares





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