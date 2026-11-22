El matemático Levent Alpöge asegura haber demostrado la Hipótesis de Riemann con ayuda de Claude, generando una verificación por Lean de más de 250.000 páginas.

El matemático Levent Alpöge ha anunciado que ha encontrado una demostración de la Hipótesis de Riemann con asistencia del modelo de inteligencia artificial Claude. Esta resolución aborda uno de los problemas matemáticos más importantes y antiguos, un enigma sin solución desde el año 1859.

La extensión de este trabajo supera las 250.000 páginas, lo que lo convierte en un documento prácticamente ilegible para cualquier humano. Para gestionar esta magnitud, Alpöge formalizó el argumento utilizando Lean, un lenguaje informático diseñado para verificar automáticamente la lógica de los argumentos matemáticos complejos.

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Mecanismo de verificación y formalización

La formalización ha superado varias verificaciones informáticas independientes realizadas por la comunidad de Lean. Este sistema permite expresar demostraciones en un formato rígido donde el software comprueba que no existan saltos lógicos entre los pasos del razonamiento. Sin embargo, esta validación computacional no garantiza automáticamente la corrección conceptual completa del argumento.

Alpöge reconoce que parte de la lógica técnica desarrollada con Claude supera su propio dominio experto. En una carta detallada, el matemático admite que el modelo avanzó considerablemente más rápido que él cerca del final del proceso, describiendo ese progreso como una acción donde Claude "voló, bailó y brilló".

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Posiciones de la comunidad matemática

Inmediatamente después del anuncio, investigadores comenzaron a validar la formalización. Andrew Sutherland, matemático del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), reportó que sus herramientas confirmaron la consistencia lógica de la prueba. Otros expertos también indicaron que sus sistemas aceptaron la demostración sin errores de compilación.

No obstante, la aceptación por parte de Lean no equivale a una prueba final de inexistencia de fallos matemáticos. Los expertos señalan que aún se debe verificar que el enunciado codificado corresponda exactamente a la Hipótesis de Riemann original. Asimismo, existe el riesgo de que se hayan introducido definiciones o supuestos alterados que invaliden el resultado final.

Impacto real y próximos pasos

La hipótesis está intrínsecamente relacionada con la distribución de los números primos, uno de los pilares fundamentales de las matemáticas puras. La demostración combina dos ideas identificadas por Alpöge, integrando el argumento de Stepanov, el análisis de Fourier y las llamadas theta lifts como herramientas centrales del desarrollo.

El desafío pendiente consiste en que los matemáticos puedan comprender y explicar el razonamiento subyacente. Alpöge espera encontrar simplificaciones que permitan presentar la demostración de manera más clara. Su intención es estudiar el argumento y escribirlo adecuadamente para que la comunidad científica pueda analizarlo en profundidad.