Ley 2101 afecta a feriado laboral de Colombia

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Debido a la aplicación de la Ley 2101 de 2021, las fechas especiales como el Día de la Familia sufrirán cambios definitivos a partir del 2026.

La normativa establece que una vez la jornada laboral alcance las 42 horas semanales, el beneficio laboral ya no será de obligatorio cumplimiento. Como en el pasado, los trabajadores de las empresas en el país podrán solicitar un día de descanso de forma remunerada cada semestre del año en curso. Los empleadores privados que quieran acogerse a este beneficio deberán presentar la solicitud durante el primer semestre de 2026 y coordinar la fecha a tomar con su jefe directo.

El día de descanso remunerado está segmentado a los trabajadores con contrato vigente y no incluye a contratistas y personas bajo contrato por prestación de servicios. En cumplimiento de la Ley 2101 de 2021, los colaboradores interesados en solicitar el Día de la Familia en Colombia durante el año en curso deberán tener en cuenta las fechas estipuladas por el estatuto de reducción de la jornada laboral semanal en el país





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Ley 2101 Día De La Familia Jubilación Laboral

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