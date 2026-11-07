Ley 2157 de 2021 y plazos de riesgo: límites del crédito en Colombia

La Ley 2157 de 2021 prohíbe negar créditos solo por antecedentes, pero los bancos evalúan ingresos actuales. Conozca plazos máximos de cuatro años y derechos del consumidor financiero en Colombia.

En Colombia, cumplir con el pago de una deuda no garantiza automáticamente la aprobación de un nuevo préstamo bancario. Aunque el consumidor haya obtenido un paz y salvo, la Ley 2157 de 2021 establece límites claros sobre cómo las entidades financieras pueden evaluar las solicitudes de financiación. El antecedente negativo puede permanecer en las centrales de riesgo durante un periodo específico, lo cual influye en la decisión final de los bancos.

Es fundamental comprender que tener un reporte negativo no es el único factor determinante. Las entidades deben analizar los ingresos actuales, las obligaciones vigentes y la capacidad real de pago del solicitante. Esta evaluación integral permite a los bancos medir el riesgo financiero actual, independientemente de situaciones económicas pasadas que el cliente ya haya superado.

Also read Colombia sigue atendiendo en “modo emergencia” una migración de largo plazo

Mecanismo de evaluación crediticia post mora

La normativa vigente impide que las entidades financieras nieguen un crédito exclusivamente basándose en la existencia de un reporte negativo. Sin embargo, esto no obliga a aprobar la solicitud si no existen condiciones financieras sólidas. Lisset Gutiérrez, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, explica que la estabilidad económica actual es clave. El análisis debe considerar cuánto gana la persona hoy y sus posibilidades reales de pago, no solo lo ocurrido en el pasado.

Los bancos utilizan criterios objetivos para determinar la capacidad de endeudamiento. Esto implica revisar el flujo de caja disponible después de cubrir los gastos básicos del hogar. Un solicitante puede haber atravesado dificultades económicas recientes, pero si su situación actual muestra solvencia, la evaluación puede ser favorable. La transparencia en los criterios de evaluación es un derecho del consumidor bajo esta ley.

Advertisement

Plazos máximos de permanencia en centrales de riesgo

Uno de los aspectos más consultados es el tiempo que un reporte negativo permanece activo tras cancelar la deuda. La Ley 2157 de 2021 establece que la información desfavorable puede conservarse durante el doble del tiempo que duró la mora. Existe un límite máximo de cuatro años contados desde el pago total de la obligación. Este periodo varía según la duración inicial del incumplimiento financiero.

Por ejemplo, si una persona acumuló seis meses de mora, el registro podría mantenerse por un periodo proporcional. Si el incumplimiento se extendió durante dos años, el registro podría permanecer hasta cuatro años completos. Durante este periodo, existe una diferencia crucial entre conservar el antecedente negativo y mantener la obligación marcada como vencida. Una vez cancelada la deuda, el historial debe reflejar el pago, aunque el registro del incumplimiento anterior siga visible.

Las centrales de riesgo deben actualizar la información correctamente. Si una deuda cancelada aparece como vencida o con fechas equivocadas, el consumidor tiene derecho a solicitar su corrección. Esto aplica también si un registro ya cumplió su tiempo legal máximo de permanencia. La precisión en los datos crediticios es esencial para proteger los derechos financieros de los ciudadanos en el sistema formal.

Derechos de reclamación y corrección de datos

El primer paso para quienes sospechan información desactualizada es consultar su historial crediticio. Esta revisión puede realizarse gratuitamente a través de las centrales de riesgo o mediante TransUnion. Los usuarios deben ingresar por la opción de acceso gratuito, registrar sus datos y verificar fechas, saldos y entidades reportadoras. Si se encuentra información errónea, puede presentar una reclamación directa.

Para respaldar la solicitud de corrección, se debe aportar el documento de identidad, el paz y salvo y los comprobantes de pago. La respuesta de la entidad debe llegar dentro de los quince días hábiles siguientes a la solicitud. Este plazo puede ampliarse ocho días hábiles adicionales cuando exista una justificación técnica válida. Es vital conservar copias de toda la documentación presentada.

Advertisement

Quienes tienen historial correcto pero reciben rechazo pueden pedir razones objetivas por escrito. Deben solicitar los factores utilizados durante la evaluación crediticia. Si se considera que se solo se tuvo en cuenta la mora antigua, puede acudir al Defensor del Consumidor Financiero o presentar una queja ante la Superintendencia Financiera. Esto asegura que las decisiones respeten las normas vigentes.

Impacto real y acceso al crédito formal

El Reporte de Inclusión Financiera 2025, divulgado en agosto de 2026 por la Superintendencia Financiera y Banca de las Oportunidades, revela datos significativos. El 96,5% de los adultos en Colombia tenía algún producto de depósito. Sin embargo, solamente el 36,1% contaba con crédito en entidades financieras formales. Esta brecha subraya la importancia de comprender las reglas de evaluación crediticia.

La posibilidad de reclamar no implica que las autoridades obliguen a aprobar préstamos. El objetivo es garantizar criterios objetivos en la evaluación de riesgo. Las entidades deben considerar la situación económica actual y la capacidad de asumir nuevas obligaciones. Los consumidores deben revisar su historial antes de solicitar financiación para evitar sorpresas y asegurar que su información esté actualizada.

La transparencia en el acceso al crédito fortalece la inclusión financiera en el país. Conocer los límites legales y los plazos de las centrales de riesgo permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas. La Ley 2157 de 2021 busca equilibrar la protección al consumidor con la estabilidad del sistema financiero. La educación financiera sigue siendo una herramienta clave para navegar estos procesos con éxito y construir un historial crediticio saludable.