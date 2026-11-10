Ley 820 de 2003 regula límites y plazos de reajuste de arriendo en Colombia

Conozca los límites legales, el porcentaje máximo basado en el IPC del 5,10% para 2026 y los requisitos de notificación según la Ley 820 de 2003 para arrendatarios.

La regulación de los ajustes en los contratos de arriendo de vivienda urbana en Colombia está estrictamente definida por la Ley 820 de 2003, la cual establece normas claras para proteger tanto a propietarios como a inquilinos. La experta Leidy Ramírez Muñoz detalla que el aumento del canon de arriendo no es una decisión unilateral basada en la conveniencia del dueño, sino un procedimiento sujeto a plazos, porcentajes máximos y formas específicas de comunicación que deben respetarse rigurosamente.

Plazo de doce meses para los reajustes

El artículo 20 de la Ley 820 de 2003 establece que el arrendador tiene la facultad de incrementar el canon de arriendo únicamente cada doce meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio. Esta norma desmiente la creencia popular de que los ajustes deben realizarse necesariamente en enero, ya que la legislación no fija un mes específico. El conteo del tiempo depende estrictamente de cada contrato individual, comenzando desde su fecha de inicio o desde el último reajuste aplicado, siempre que el precio se haya mantenido inalterable durante ese periodo de un año.

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Límite del IPC certificado por el DANE

El segundo aspecto crítico es la medida del aumento, la cual está vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y no al salario mínimo. La ley dispone que el canon puede subir hasta un máximo del ciento por ciento (100%) del incremento del IPC registrado en el año calendario inmediatamente anterior al reajuste. Para los ajustes proyectados en 2026, el año de referencia es 2025, y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) certificó una variación del IPC del 5,10%. Este porcentaje del 5,10% constituye el tope legal máximo permitido para cualquier incremento de arriendo en ese periodo.

Cálculo exacto y tope del valor comercial

Para ilustrar el impacto financiero, un arriendo mensual de $1.200.000 con el máximo incremento permitido del 5,10% resulta en un aumento de $61.200, llevando el nuevo canon a $1.261.200. Un intento de aplicar un aumento del 10%, equivalente a $120.000, violaría la ley al duplicar lo permitido. Además, existe un segundo límite estructural: el artículo 18 indica que el arriendo mensual no puede exceder el 1% del valor comercial del inmueble, el cual no puede estimarse por encima del doble del avalúo catastral. Si el ajuste por IPC hace que el canon supere este umbral del 1%, el aumento no es válido legalmente.

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Comunicación formal y responsabilidades legales

La norma también exige que quien decide el incremento informe al arrendatario sobre el monto exacto y la fecha de entrada en vigor. El artículo 20 menciona dos vías válidas para esta notificación: a través del servicio postal autorizado o mediante el mecanismo de notificación personal que el contrato haya establecido expresamente. Si no se cumple con este requisito formal, el aumento se considera inoponible al arrendatario, lo que significa que no puede exigírsele el pago adicional. Aunque el arrendatario pague el reajuste por desconocimiento de la norma, ese pago no le da derecho a solicitar el reintegro de dinero alegando falta de comunicación, según lo establecido en la disposición específica.

Alcance legal para vivienda versus comercio

Es fundamental precisar que estas regulaciones se aplican exclusivamente al arrendamiento de vivienda urbana regido por la Ley 820 de 2003. Otros tipos de contratos, como los de locales comerciales, no se rigen necesariamente por el mismo esquema y requieren un análisis jurídico diferente. En conclusión, el propietario tiene el derecho de reajustar el canon, pero solo dentro de los márgenes legales estrictos de tiempo, porcentaje y comunicación. El inquilino, por su parte, tiene el derecho a que se respeten estos límites y la responsabilidad de conocerlos para mantener la claridad en las cuentas mensuales de la relación de arrendamiento.