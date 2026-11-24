El proyecto de ley 477 de 2026 enfrenta un nuevo aplazamiento en las comisiones de Senado y Cámara debido a la solicitud de audiencias públicas y tensiones internas sobre la reforma fiscal.

El trámite de la Ley de Rescate Económico, oficialmente identificado como Proyecto de Ley 477 de 2026, ha sufrido un nuevo retraso en su presentación formal a la plenaria. Las comisiones tercera y cuarta conjuntas de la Cámara de Representantes y el Senado han pospuesto la radicación de la ponencia para primer debate, lo que impide que el documento pase a la discusión general el día de ayer como muchos sectores políticos y económicos esperaban. Esta situación ha generado incertidumbre sobre la cronología de aprobación para esta principal apuesta fiscal del gobierno nacional.

Origen del retraso legislativo

La postergación de la ponencia se debe principalmente a la falta de consensos internos necesarios para reemplazar los ingresos perdidos tras los ajustes recientes al articulado del proyecto. Además, la coalición Pacto Histórico ha solicitado la realización de audiencias públicas como condición para continuar con el trámite, lo cual ha sido interpretado por las autoridades parlamentarias como parte legítima del procedimiento legislativo. Los presidentes de la Cámara y del Senado, junto con el representante Nicolás Barguil y el senador Honorio Henríquez, han confirmado que estas garantías para la oposición están aseguradas, pero la ausencia de acuerdos técnicos ha obligado a detener el proceso.

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Impacto del giro en el IVA a alimentos

El obstáculo principal para cerrar la ponencia radicada a finales de octubre quedó en suspenso tras el cambio de posición del presidente Abelardo de la Espriella respecto al cobro del IVA. El pasado 16 de noviembre, bajo presión de las bancadas y la opinión pública, el mandatario anunció la eliminación de la propuesta que buscaba gravar con IVA los alimentos de la canasta familiar. Esta decisión fue ratificada posteriormente por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y se extendió también a insumos agrícolas, alimentos para animales y seguros de salud, lo que redujo significativamente la base recaudatoria inicial del proyecto.

Reacciones del gobierno y oposición

Durante las reuniones mantenidas este lunes con el vicepresidente José Manuel Restrepo y los ministros de Hacienda, Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado, y Justicia, Iván Cancino González, la bancada de Cambio Radical propuso reducir el gasto público para fortalecer las finanzas, mientras que los conservadores insistieron en acelerar el trámite con el objetivo de aprobar la ley a más tardar el 16 de diciembre. El vicepresidente advirtió que la inacción no solo afecta al ejecutivo, sino que representa un problema para todo el país, destacando la necesidad urgente de adoptar decisiones frente a la situación económica actual.

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Perspectivas futuras y cronograma

Las proyecciones de los congresistas indican que la coalición oficialista busca consolidar un borrador definitivo hacia el viernes 27 de noviembre para radicar la ponencia mayoritaria el lunes 30 de noviembre. No obstante, las negociaciones continúan complejas dado que el gobierno debe compensar la caída de ingresos por la exención del IVA en productos básicos. El ministro Miguel Gómez Martínez ha reiterado la disposición del ejecutivo a escuchar alternativas y debates con distintos actores, señalando que sin la aprobación de esta ley, la presión fiscal podría desencadenar una crisis económica sin precedentes en la historia reciente de Colombia.

Controversias sectoriales y fiscales

A pesar de los esfuerzos por construir consensos, las críticas sectoriales se han multiplicado. Durante las sesiones informativas, representantes del sector energético cuestionaron firmemente la triplicación del impuesto al carbón, que elevaría el gravamen al 220 por ciento. Esta medida, sumada a las exenciones alimentarias, ha generado tensiones adicionales en las comisiones económicas, ya que el gobierno necesita asegurar los ingresos necesarios para equilibrar las cuentas públicas sin ahogar a los sectores productivos clave, manteniendo el mensaje de urgencia presentado originalmente el 29 de octubre.