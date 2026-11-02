Ley de Rescate Económico: Impacto en microempresarios y nuevos impuestos en Colombia

Colombia aprueba la Ley de Rescate Económico con bajada de impuestos a empresas al 31% en 2028, pero mantiene IVA del 19% en productos básicos y compras digitales menores a 200 dólares.

El Gobierno Nacional de Colombia, encabezado por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, detalló los alcances de la Ley de Rescate Económico presentada el 29 de octubre de 2026. Esta reforma tributaria busca equilibrar la carga fiscal empresarial con nuevas medidas de recaudación en el consumo, impactando directamente a los hogares y al comercio digital.

Beneficios fiscales para microempresarios

La medida más significativa para el sector productivo es la reducción gradual del impuesto de renta corporativo hasta alcanzar una tasa del 31 % en el año 2028. El vicepresidente José Manuel Restrepo aclaró que esta disminución se aplicará rápidamente a emprendedores e independientes, corrigiendo una de las tasas más altas del sector productivo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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El objetivo expuesto por el Gobierno es fomentar la formalización y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Al reducir la presión tributaria sobre la renta, se pretende liberar capital de trabajo que los microempresarios puedan reinvertir en sus negocios, estimulando el crecimiento económico desde la base de la pirámide empresarial.

Nuevos gravámenes y exenciones parafiscales

A pesar de la bajada impositiva, la reforma reintroduce el pago de parafiscales por parte de los empleadores, un cambio que genera debate. José Manuel Restrepo justifica esta decisión argumentando que las exenciones previas solo tenían sentido para empresas con uno o dos salarios mínimos, pero resultan injustificables para negocios más grandes que financian contribuciones al Sena y al Bienestar Familiar sin necesidad.

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Además, la Ley de Rescate Económico establece un tipo impositivo del 19 % de IVA para alimentos de la canasta familiar. Esta decisión afecta directamente a los consumidores finales, modificando el costo de los productos básicos en los mercados colombianos y generando preocupación sobre el impacto en la inflación del sector de alimentación.

Impuestos sobre el comercio electrónico internacional

El gobierno también implementará el cobro del IVA del 19 % sobre compras realizadas en plataformas digitales internacionales como Temu o Shein, siempre que el valor de la transacción sea inferior a 200 dólares. Esta norma busca nivelar el terreno de juego con los vendedores locales que ya pagan impuestos, y aumentar la recaudación fiscal en un sector que ha crecido exponencialmente.

Los funcionarios destacaron que esta medida busca garantizar que el comercio electrónico no opere con ventajas fiscales desleales respecto al comercio formal nacional. La aplicación de este impuesto aimports de bajo valor afecta a millones de consumidores que utilizan estas plataformas para adquirir productos de uso cotidiano a precios competitivos.

Impacto en el poder adquisitivo de los hogares

Para mitigar el efecto de estos nuevos impuestos, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha defendido la propuesta como un mecanismo para proteger a los hogares más vulnerables mediante mecanismos de devolución. Sin embargo, la estructura actual implica una carga inmediata en el costo de vida, especialmente para las clases medias y bajas que dependen de los alimentos básicos y las compras en línea.

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El anuncio de José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, junto a Fernando Quijano de La República, ha puesto a José Manuel Restrepo y Miguel Gómez Martínez bajo el escrutinio público. Las preguntas sobre cómo sobrevivirán los microempresarios a los parafiscales reintegrados y cómo los consumidores absorberán el IVA del 19 % en alimentos seguirán siendo centrales en el debate legislativo en los próximos meses.