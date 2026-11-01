Ley de rescate económico: reducción de renta para pymes y cambios en declaraciones

La ley de rescate económico reduce la carga tributaria para pymes en Colombia y ajusta umbrales de renta, buscando aliviar la presión fiscal del estado.

El proyecto de ley de rescate económico ha presentado cambios significativos en el sistema tributario colombiano, con un enfoque particular en la reducción de la carga impositiva para las micro y pequeñas empresas. Esta iniciativa busca aliviar la presión fiscal sobre los sectores más vulnerables de la economía nacional, implementando una reducción gradual de la tarifa corporativa que afectará directamente a los contribuyentes de menor tamaño.

Reducción gradual de la tarifa corporativa

Según el articulado oficial del proyecto, el umbral a partir del cual un trabajador empieza a pagar el tributo de renta experimenta un ajuste notable. La norma establece que los ingresos superiores a cinco millones de pesos mensuales se convertirán en el nuevo punto de referencia para la aplicación de este impuesto, marcando un cambio estructural en la forma en que se calculan las obligaciones fiscales para los independientes y los pequeños emprendedores.

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En paralelo a los cambios para las personas naturales, el proyecto reduce significativamente la carga para las empresas, en especial para las más pequeñas. La intención del gobierno es que el camino hacia adelante incluya una serie de beneficios muy importantes para que esos independientes, esos futuros nuevos emprendedores o tenderos, puedan operar con mayor fluidez y menos barreras burocráticas en su día a día empresarial.

Impacto en las declaraciones de renta

La tarifa general de renta para personas jurídicas bajaría del porcentaje actual, lo que representa un alivio directo para el tejido empresarial del país. Se estima que aproximadamente el ocho por ciento de las personas que declaran renta verán modificaciones en su situación fiscal, ya que el nuevo marco regulatorio intenta incluir a quienes tenían ingresos superiores a los cinco millones de pesos mensuales dentro de un sistema más accesible y justo.

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La pregunta que surge con mayor frecuencia es cuánto dejaría de recaudar el Estado colombiano con esa reducción prevista. Las autoridades fiscales han reconocido que, aunque la recaudación podría disminuir a corto plazo, el objetivo es dinamizar la economía formal. Se busca que el grueso de lo que se está logrando beneficie al ciudadano más vulnerable, garantizando que la medida no genere una destrucción masiva de empleos en el país.

Objetivos fiscales y recuperación económica

Lo más importante de estas medidas no es cada una de estas medidas de forma aislada, sino el impacto global que tendrán en la recuperación económica nacional. El gobierno ha enfatizado que si no se logra la meta de estabilidad fiscal, se generará una situación crítica para las finanzas públicas. Esto significa que no habría recursos con qué pagar la deuda, ni se podrían obtener préstamos a nivel internacional, y el presupuesto nacional no alcanzaría para pagar los intereses de la deuda pública.

Este escenario se describe como un problema de fondo que requiere atención inmediata. El gobierno ha realizado un llamado de atención a todos los colombianos en el sentido de que existe una encrucijada: o se salva al país de la debacle que dejó la administración anterior en materia económica, o nos enfrentamos a consecuencias severas para todos. La ley de rescate fiscal se presenta como la herramienta principal para evitar esta crisis y recuperar el crecimiento sostenido en las próximas temporadas fiscales.

Reforma del IVA y protección social

Además de los cambios en la renta, la ley aborda el impuesto sobre las ventas y la devolución a los más necesitados. Se ha publicado una lista detallada de productos que comenzarían a pagar IVA en Colombia y los que mantendrían sus beneficios tributarios, buscando equilibrar la recaudación con la protección de los sectores de menores ingresos. La reforma también incluye modificaciones en el esquema de seguridad social y en la salud.

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Finalmente, el trámite de la reforma tributaria y la ley de rescate fiscal del gobierno en el Congreso enfrenta plazos y retos importantes. La administración ha asumido un riesgo político significativo, ya que se juega su capital político con esta ley de rescate para evitar una crisis fiscal profunda y recuperar el crecimiento económico del país, asegurando que las plataformas de comercio electrónico y otros sectores se ajusten a estas nuevas normativas sin prohibir las compras legítimas de los ciudadanos.