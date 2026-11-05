Ley de Rescate Fiscal Abelardo de la Espriella: Confusión en impuesto renta

Lisandro Junco advierte fallos en la Ley de Rescate Fiscal del Gobierno de Abelardo de la Espriella al crear umbrales desfasados en el impuesto de renta que dificultan la recaudación.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha presentado una propuesta de Ley de Rescate Fiscal que introduce modificaciones significativas en el impuesto de renta para personas naturales. Esta iniciativa busca ajustar las tasas y los límites para la práctica de retenciones en la fuente, pero genera una preocupación importante sobre su aplicación práctica. La estructura actual de la norma podría crear una zona gris que dificulte la recaudación de tributos por parte del Estado.

Desincronización de tres umbrales tributarios

El problema central radica en que el proyecto establece nuevos límites para pagar e identificar retenciones, sin modificar los requisitos que determinan quiénes deben presentar la declaración de renta. Esta falta de armonía entre las distintas disposiciones crea inconsistencias en la obligación tributaria. El exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Lisandro Junco, advirtió que los artículos 48 y 50 del proyecto no están alineados con el Estatuto Tributario. La iniciativa rompe la relación tradicional entre tres preguntas clave: si una persona debe pagar impuesto, si su empleador debe practicar retención y si está obligada a declarar.

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Nuevas tasas y base gravable del impuesto

El primer cambio afecta directamente al artículo 48, que modifica la tabla de tarifas para personas naturales. La nueva estructura no se aplica sobre el salario total, sino sobre la base gravable resultante. Antes de calcular el impuesto, se deben descontar los aportes obligatorios a salud y pensión, además del veinticinco por ciento correspondiente a la renta exenta. Las tarifas comenzarán desde las setecientas UVT, equivalentes a treinta y siete millones setecientos nueve mil doscientos ochenta pesos con el valor de la unidad de este año. A partir de ese nivel, se aplicará una tarifa inicial del nueve por ciento, que aumenta conforme crecen los ingresos.

Límites desfasados para retenciones en la fuente

El segundo umbral se encuentra en el artículo 50, que regula las condiciones para que los empleadores descuenten el impuesto anticipadamente. Con la nueva disposición, las retenciones se aplicarían a ingresos mensuales de aproximadamente cinco millones quince mil pesos en adelante. Esta cifra representa una diferencia notable respecto al umbral de pago del impuesto, que se fija en cuatro millones veinticuatro mil pesos. Este desfase significa que muchos trabajadores tendrán obligación de pagar renta, pero sus empleadores no estarán obligados a efectuar los descuentos en la nómina durante el año fiscal.

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Requisitos inmutables para presentar declaración

El tercer elemento de la discusión mantiene vigentes los artículos quinientos noventa y dos, quinientos noventa y tres, y quinientos noventa y cuatro tres del Estatuto Tributario. Estos artículos establecen quién debe presentar la declaración de renta y no han sido modificados por la propuesta de Ley de Rescate Fiscal. Según los cálculos presentados por Lisandro Junco, una persona con ingresos mensuales de aproximadamente cinco millones seiscientos cuarenta mil pesos tendría la obligación de presentar declaración. El sistema actual mantiene los requisitos existentes para determinar esta obligación fiscal específica.

Zona gris fiscal y impacto en trabajadores

La combinación de estos tres umbrales diferentes genera un escenario donde una persona puede tener impuesto a cargo sin ser retenida y sin estar obligada a declarar. Un individuo con ingresos superiores a cuatro millones veinticuatro mil pesos pero inferiores a cinco millones quince mil pesos quedaría en esta situación. Esta persona debe tributar y pagar el impuesto de renta de persona natural, pero no le retienen dinero ni tiene obligación formal para declarar. El exdirector de la Dian resume este fallo como una inconsistencia que podría impedir que el Estado recaude parte del impuesto pretendido. Los trabajadores con menores ingresos podrían enfrentar dificultades administrativas y financieras por esta falta de coordinación normativa.