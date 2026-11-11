Ley de Rescate Fiscal aumenta impuesto al carbono y elimina impuesto a plásticos de un solo uso

El proyecto de reforma tributaria propone subir gradualmente el impuesto al carbono, limitar beneficios de compensación y suprimir el tributo a plásticos de un solo uso, generando debate sobre sus impactos ambientales.

El Gobierno colombiano ha presentado la Ley de Rescate Fiscal, una reforma tributaria que busca incrementar progresivamente el impuesto al carbono, reducir los beneficios de compensación de emisiones y eliminar el tributo nacional a los plásticos de un solo uso. La propuesta, que se refleja en la vencura de los artículos 50 al 53 de la Ley 2277 de 2022, ha generado controversia entre organizaciones ambientales y sectores empresariales que temen efectos contraproducentes sobre la movilidad sostenible y la transición energética.

Cambio en la tarifa del impuesto al carbono

El proyecto establece que la tarifa sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) provenientes del consumo de combustibles fósiles como carbón, ACPM, fuel oil, gasolina y gas aumentará de forma escalonada. En 2027 la tasa sería de 0,87 UVT por tonelada de CO₂, pasaría a 1,23 UVT en 2028 y alcanzaría 1,59 UVT a partir de 2029. Cada año la tarifa se actualizaría con la inflación más dos puntos porcentuales.

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Reducción de beneficios por compensación de emisiones

La reforma impondría una reducción significativa de los incentivos que actualmente reciben las compañías que certifican acciones de mitigación o neutralidad de carbono. Hoy pueden compensar hasta el 50 % del impuesto, pero la propuesta limitaría ese beneficio al 25 %. De este modo, las empresas emisoras deberían pagar al menos el 75 % del impuesto, incluso si acreditan medidas de reducción o compensación de emisiones.

Derogación del impuesto a plásticos de un solo uso

El proyecto suprime el tributo nacional que gravaba a los productores e importadores de plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. El Gobierno justifica la medida citando la complejidad administrativa de medir y certificar la cantidad de plástico de cada envase importado, además de la baja contribución al recaudo, que representa entre el 0,02 % y el 0,03 % de los ingresos tributarios estatales. La eliminación no afecta las restricciones y obligaciones ambientales establecidas en la Ley 2232 de 2022, que regula prohibiciones graduales y metas de reciclaje.

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Reacción de la senadora Esmeralda Hernández

La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, ha criticado varios aspectos de la reforma. Señala que gravar con IVA a los vehículos eléctricos, híbridos y las bicicletas eléctricas podría desincentivar la movilidad sostenible. Además, sostiene que la mayor parte de los recursos del impuesto al carbono deja de tener una destinación específica: actualmente el 80 % se dirige a la conservación de la biodiversidad, el cuidado de humedales y la prevención del cambio climático, pero la propuesta eliminaría esa asignación.

Impacto y próximos pasos

La reforma, si se aprueba, alterará el balance fiscal entre la generación de ingresos por medio de la contaminación y la financiación de iniciativas ambientales. Los sectores empresariales enfrentarán mayores costos por emitir CO₂, mientras que la eliminación del impuesto a los plásticos no reducirá su uso, pues otras regulaciones ya imparten obligaciones de responsabilidad extendida del productor. El debate se intensifica alrededor de los efectos sobre la transición energética y la protección del medio ambiente, con organizaciones ambientales pidiendo una revisión de los tres pilares de la reforma antes de su aprobación definitiva en los próximos meses.