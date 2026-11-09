Ley de Rescate Fiscal cambiaría la nómina de empresas desde 2027

La Ley de Rescate Fiscal del Ministerio de Hacienda reduciría el alivio en aportes a salud, Sena e Icbf desde 2027 y encarecería la nómina formal.

La Ley de Rescate Fiscal, radicada por el Ministerio de Hacienda en el Congreso para su aprobación, podría modificar las cuentas de la nómina de miles de empresas del país desde el 1 de enero de 2027. El proyecto recorta el alivio que hoy tienen los empleadores en los aportes a salud, Sena e Icbf. Además, eleva la cotización a salud de los trabajadores que ganan más de dos salarios mínimos.

El economista Andrés Trigos advirtió que contratar a alguien que gana entre 2 y 3 salarios mínimos le costaría a la empresa 4,3 % más, mientras que en el rango de 3 a 10 salarios mínimos el encarecimiento sería cercano al 10 %. Su cálculo parte de la estructura del mercado laboral colombiano, donde, según sus palabras, más de la mitad de los ocupados es informal.

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Cómo funciona hoy el beneficio en aportes de nómina

Hoy, el artículo 114-1 del Estatuto Tributario permite a determinados empleadores no pagar aportes a salud, Sena e Icbf por los trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos. El proyecto de Ley de Rescate Fiscal reduce ese beneficio y calcula las obligaciones del empleador según el salario de cada trabajador.

Con el nuevo esquema, hasta 2 salarios mínimos habría exoneración total de Sena, Icbf y salud. Entre más de 2 y hasta 3 salarios mínimos, el empleador pagaría 1 % para el Sena, 1 % para el Icbf y 4 % para salud. Por encima de 3 salarios mínimos no habría exoneración, y la empresa respondería por la totalidad de los aportes que exige la ley a las tres entidades.

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En la práctica, los empleadores volverían a pagar Sena, Icbf y salud por los trabajadores que ganan más de 2 salarios mínimos. Según los analistas, el punto más sensible está en el salto de costos cuando el salario supera los 3 mínimos, porque el aporte patronal pasaría del 6 % al 13,5 %.

Ese cambio se cobraría sobre todo el salario y no únicamente sobre la parte que exceda el umbral. Trigos calcula que la factura total sería alta, pues empresas y trabajadores pagarían 17 billones de pesos más al año en aportes. Como ejemplo, sostuvo que por alguien que gana 5 salarios mínimos la empresa pagaría casi 1,2 millones de pesos más al mes.

Posiciones de expertos sobre el costo laboral

Los cálculos de los analistas muestran que el efecto varía según el ingreso del trabajador. Para un salario de 2,5 salarios mínimos, equivalente a 4,38 millones de pesos, la carga mensual subiría 329.000 pesos. Esa cifra incluye los mayores aportes del empleador a salud, Sena e Icbf y el aumento de la cotización a salud que asumiría el trabajador.

Para 3,5 salarios mínimos, equivalentes a 6,13 millones de pesos, el aumento llegaría a 969.000 pesos al mes, es decir, el 15,8 % del salario. Ese cálculo también contempla que el trabajador empezaría a pagar impuesto de renta antes. Según las mismas estimaciones, 7 de cada 10 empleos afectados estarían en el rango de 2 a 4 salarios mínimos.

El dato proviene de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), la misma que el Gobierno utilizó en la exposición de motivos del proyecto. Pablo Fernández, asociado senior de la firma Posse Herrera Ruiz, señaló que el primer efecto directo de la ley de ajuste es que el costo de nómina de las empresas podría aumentar.

El contador público Leonardo Varón puso el foco en las pequeñas y medianas empresas. Varón afirmó que la modificación al artículo 114-1 del Estatuto Tributario sería mortal para las pymes, y que bajar el umbral de 10 a 2 salarios mínimos resulta muy estricto, por lo que debería fijarse al menos en 5 salarios mínimos.

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Trigos contrapuso ese mayor costo con la rebaja en el impuesto de renta que incluye el proyecto. Según el economista, esa rebaja llega a quien tiene utilidades, y el 70 % se lo queda el 1 % de las empresas más grandes, mientras que el nuevo costo de nómina lo paga toda sociedad con empleados de más de 2 salarios mínimos, gane o no gane utilidades.

Cotizaciones a salud y nuevas tarifas progresivas

El artículo 21 del proyecto fija porcentajes progresivos de cotización al régimen contributivo de salud, según los ingresos medidos en salarios mínimos. La base de cotización no podría ser inferior a un salario mínimo. Para los trabajadores dependientes, el aporte a cargo del empleador se mantendría en 8,5 %.

Lo que cambiaría es la parte que pone el trabajador. Hasta 2 salarios mínimos la tarifa sería de 4 %; más de 2 y hasta 4, 5,5 %; más de 4 y hasta 5, 6 %; más de 5 y hasta 10, 6,5 %; más de 10 y hasta 15, 7 %; más de 15 y hasta 20, 7,5 %; y más de 20 y hasta 25, 8 %.

Quienes trabajan por cuenta propia asumen directamente sus cotizaciones. Según el proyecto, hasta 2 salarios mínimos pagarían 12,5 %; más de 2 y hasta 4, 13 %; más de 4 y hasta 5, 13,5 %; más de 5 y hasta 10, 14 %; más de 10 y hasta 15, 14,5 %; más de 15 y hasta 20, 15 %; y más de 20 y hasta 25, 15,5 %.

Ante este panorama, Pablo Fernández consideró que ciertas personas naturales verían un aumento en el monto de los aportes obligatorios a salud. El debate continúa en el Congreso, donde la Ley de Rescate Fiscal aún debe surtir su trámite de aprobación.