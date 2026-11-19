El ministro Miguel Gómez Martínez presenta cambios clave en la Ley de Rescate Fiscal ante el Congreso, incluyendo recortes presupuestales y estabilidad tributaria.

Las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República sostuvieron una reunión estratégica con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, para abordar las inquietudes pendientes respecto a la ley de rescate fiscal. Este proyecto normativo se encuentra actualmente en trámite bajo la figura de mensaje de urgencia, lo que habilita que su debate inicial se realice exclusivamente a través de las comisiones Tercera y Cuarta tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. La propuesta fue presentada oficialmente por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella junto al titular de Hacienda a principios de noviembre de 2026.

Objetivos De Estabilidad Y Cifras Clave

El objetivo central del proyecto es estabilizar las finanzas públicas del país y reducir el déficit fiscal que se prevé para el año 2027. El texto legislativo consta de diez artículos principales, aunque se han manifestado una serie de cambios sustanciales que diferencian significativamente esta versión de la propuesta inicial dada a conocer por el Ejecutivo. El ministro Miguel Gómez Martínez aclaró durante los debates que la ley de rescate únicamente tiene como fin estabilizar la deuda pública, pero no reduce el nivel de endeudamiento económico del país.

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Según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, el ajuste fiscal proyectado equivale al 4,7 por ciento del producto interno bruto para el año 2030. Esta medida permitiría estabilizar el nivel de endeudamiento en alrededor del 64 por ciento. El ministro enfatizó que el crecimiento de la economía de Colombia ha sido bajo en los últimos años, promediando un 1,6 por ciento anual durante los últimos cuatro años, caracterizado por inflación persistente, mayores costos de financiamiento y baja inversión. Además, señaló que luego de la pandemia, el gasto público se mantuvo en un escalón superior sin reducirse.

Cortes Presupuestales Y Recorte De Gasto

Uno de los ejes centrales de las discusiones, impulsado tras reuniones con los ponentes legislativos, es un corte presupuestal drástico a unas 60 entidades del Estado. Esta medida busca generar un ahorro cercano a los 23 billones de pesos en gastos de funcionamiento. El proyecto contempla una reducción total del gasto de 23,7 billones de pesos, distribuida en varios frentes operativos para los próximos años. Se propone un menor gasto operativo de aproximadamente 8 billones de pesos anuales hasta 2030.

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Además de los recortes operativos, la normativa incluye un recorte del 50 por ciento en las obras de programación anual. También se contempla una disminución cercana al 20 por ciento de los gastos de nómina, con la excepción específica de los sectores de defensa y seguridad. El texto legislativo prevé la racionalización de 189 transferencias estatales. Asimismo, se contemplan la fusión o eliminación de entidades duplicadas y la venta de activos improductivos para optimizar la estructura financiera del Estado.

Impuestos, IVA Y Exenciones Confirmadas

Durante el debate en las comisiones económicas, el ministro Miguel Gómez Martínez confirmó explícitamente que no habrá impuesto al valor agregado para la canasta básica. Tampoco habrá IVA para los agroinsumos, ni para los planes de medicina prepagada. El titular de Hacienda enfatizó que el presidente de la República había anunciado anteriormente que estos bienes y servicios quedarían por fuera de las medidas impositivas planteadas en el rescate. Se confirmó que no se devolverá el IVA recaudado en estos sectores.

El artículo original proponía modificaciones amplias al IVA que abarcaban vehículos eléctricos e híbridos, licores, plataformas de apuestas en línea y la eliminación de la exención a compras internacionales menores a 200 dólares estadounidenses. El gobierno también mantiene el impuesto al carbono y amplia la base de renta con un piloto de IVA personalizado para identificar potenciales declarantes. Estos declarantes podrían acceder a beneficios de pago diferenciados. El impuesto a las compras por plataformas digitales para ropa y tecnología por importaciones menores a 200 dólares se mantiene en el proyecto.

Incentivos Tributarios Y Proyecciones

El proyecto incluye incentivos para grandes inversiones mediante el régimen de garantía de estabilidad tributaria o RUGE. Esta figura brinda estabilidad tributaria por 16 años a los inversionistas y les otorga una tarifa de renta especial si invierten rápidamente en el país. El ministro explicó que la ley mejoraría el crecimiento de la economía con una inversión adicional por encima de 27 billones de pesos, lo que representa más del 1,4 por ciento del producto interno bruto nacional.

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Queda fuera de las modificaciones el impuesto que afecta a las personas naturales con salarios desde los 3 millones de pesos. Se mantiene la discusión sobre el IVA a bebidas azucaradas, así como la rebaja del IVA al 18 por ciento o al 17 por ciento. También está en debate el IVA a internet para hogares de estratos medios y bajos. No se ha definido aún el impuesto por grandes capitales desde los 5 mil millones de pesos como lo propone el Gobierno, debido a que se evalúa la proposición del Pacto Histórico para cobrar dicho impuesto desde los 3.700 millones de pesos.