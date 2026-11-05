Ley de Rescate Fiscal: Críticas sobre impacto en clase media y EfectIVA

José Mauricio Salazar advierte que la Ley de Rescate Fiscal podría afectar a la clase media si el sistema EfectIVA falla, generando regresividad tributaria en Colombia.

La Ley de Rescate Fiscal presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para abordar el déficit económico del país enfrenta un examen riguroso por parte de expertos tributarios. José Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, alerta que esta iniciativa legislativa podría afectar desproporcionadamente a la clase media y a los trabajadores, mientras otorga ventajas a los sectores con mayores ingresos.

Análisis de la reforma tributaria

Salazar reconoce que la iniciativa es necesaria para corregir los déficits fiscales, pero insiste en que requiere ajustes para evitar consecuencias negativas. El especialista destaca que la comunicación inicial sobre la medida fue confusa, ya que se anunció inicialmente como una reforma únicamente de gasto público por $45 billones para el presupuesto de 2027, pero terminó siendo una reforma tributaria.

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Esta transición estratégica genera desconcierto, pues los expertos coinciden en que solo con gasto público no se alcanzarían los fondos necesarios. La legitimidad de la reforma recae en gran medida en el mecanismo EfectIVA, diseñado para devolver el Impuesto al Valor Agregado a las personas de menores ingresos.

Riesgos del sistema EfectIVA

Si el sistema de devolución no logra llegar a quienes más lo necesitan, la medida se convertiría en una carga regresiva para la población vulnerable. Colombia participa en debates globales sobre la tributación de la canasta básica, donde los hogares de bajos ingresos destinan una mayor proporción de sus ingresos a alimentos y servicios esenciales.

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La implementación práctica de EfectIVA enfrenta desafíos significativos debido a la precariedad del sistema de facturación electrónica en el país. Se requiere que los ciudadanos proporcionen su cédula, nombre y correo electrónico para participar, lo que resulta complicado para personas en zonas remotas como el Guainía.

Impacto en la clase media

La estructura actual de la ley podría dejar a la clase media como el sector más penalizado. A partir de los $2 millones en ingresos, existen cambios en los parafiscales para empleados y empleadores. Además, a partir de los $5 millones, las personas comienzan a pagar Impuesto de Renta.

Este sector poblacional, especialmente si tiene contratos laborales formales, deberá enfrentar un triple combo de cargas: mayor contribución a salud, ICBF y SENA, junto con el pago de IVA no deducible. Las contribuciones parafiscales en Colombia ya son altas en comparación con el resto de América Latina.

Proyecciones y próximos pasos

Los beneficios tributarios implican que el país deja de recaudar montos superiores a $80 billones, creando un vacío financiero que debe cerrarse. Salazar sugiere que un método mixto que combine apoyos directos para quienes no tienen acceso a tecnología con el sistema digital sería más efectivo.

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Los cálculos finales sobre el impacto real aún están en proceso, pero la percepción inicial indica que la reforma actual presenta riesgos significativos de regresividad. La comunicación oportuna y la implementación técnica de los mecanismos de devolución serán determinantes para el éxito de la política fiscal.